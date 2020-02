Coronavirussen spreder sig i disse dage over store dele af Sydeuropa, hvor specielt Italien er hårdt ramt.

Også lande som Spanien, Kroatien og Frankrig har nu oplevet smittede personer. Derfor er det naturligt, at folk, der skal rejse til de lande, overvejer, om man skal aflyse rejsen. Men det kan blive en dyr omgang.

Sådan lyder det fra Forbrugerrådet Tænk.

Det skyldes, at man ikke bare kan aflyse sin rejse og få pengene retur, hvis der er coronavirus i det land og den landsdel, man skal til.

Det afhænger nemlig af en tredje part end dig og dit rejseselskab: Udenrigsministeriets Borgerservice.

»Hvis man eksempelvis har købt en pakkerejse via et rejsebureau, så afhænger det af helt af Rejsevejledningen fra Udenrigsministeriets Borgerservice, om man kan få alle sine penge retur, hvis man ønsker at aflyse rejsen på grund af eksempelvis coronavirus,« forklarer Vibeke Myrtue fra Forbrugerrådet Tænk til B.T.

»Hvis ikke Rejsevejledningen direkte fraråder al rejse til et specifik land, så kan man ikke få alle sine penge tilbage, hvis man ønsker at aflyse rejsen. Og så kan det blive dyrt, da det langt fra er sikkert, man kan få alle sine penge retur, og rejsebureauet kan opkræve et gebyr for at aflyse rejsen,« uddyber Vibeke Myrtue Jensen.

Det bekræftes hos et af Danmarks største rejsebureauer Apollo Rejser.

»Har man købt en pakkeløsning ved os, kan man få pengene tilbage eller ombooke til anden rejse, såfremt Udenrigsministeriet fraråder indrejse til land eller region. Men det kræver, at du ikke selv har sammensat din rejse, men købt en feriepakke med hotel og fly ved os,« siger salgsdirektør Glenn Bisgaard til B.T.

Har man købt sin flyrejse uden om et rejsebureau, så er det en ny situation, da man ikke længere skal gennem et rejseselskab.

Og man skal ikke forvente, at flyselskabet selv tager aktion.

»Man kan ikke forvente, at et flyselskab selv aflyser rejser til et området eller land, selvom Udenrigsministeriets Borgerservice fraråder al rejse til et område eller land. Så her skal man ikke forvente at få sine penge retur, hvis man selv ønsker at afbestille. Men vores opfordring lyder, at man tager kontakt til selskabet,« siger Vibeke Myrtue Jensen.

Der, hvor man skal være ekstra opmærksom, er, når Udenrigsministeriets Borgerservice kun fraråder 'alle ikke-nødvendige' rejser til et land eller en region, som det er tilfældet med Kina for tiden.

For det kan tolkes som en gråzone hos rejseselskaber.

Her hæfter Vibeke Myrtue Jensen sig dog ved en afgørelse i Ankenævnet fra 2016, hvor en kunde fik lov til at afbestille sin pakkerejse hos et rejseselskab, da rådet i Rejsevejledningen frarådede 'al ikke-nødvendig' rejse.

»Her vandt rejsekøberen over rejseselskabet og fik sine penge retur,« forklarer Vibeke Myrtue Jensen.