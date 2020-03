'Det er vemodigt at skilles ad, for dem som gerne vil sammen være,' lyder en af de mere dystre linjer i den kendte bryllupssalme 'Det er så yndigt at følges ad'.

Og det var desværre lige netop det, der skete for Anny og Wagner Madsen fra Kolding, da de torsdag skulle fejre krondiamantbryllup efter 65 års ægteskab.

Den aktuelle coronakrise har nemlig betydet, at Wagner ikke må besøge sin hustru på plejehjemme for tiden. Men så fik plejepersonalet en god idé.

Hver dag præcis klokken 14 kommer Wagner Madsen forbi plejehjemmet, hvor Anny bor, for at besøge sin hustru.

Festklædte Anny under sin æresport. Foto: Privat Vis mere Festklædte Anny under sin æresport. Foto: Privat

Det har han altid gjort, siden hun måtte flytte fra deres fælles hjem.

Men i disse dage må han nøjes med at sende fingerkys gennem ruden, fortæller personalet på Annys plejehjem.

»Det er enormt hårdt for dem, da de ellers normalt ser hinanden dagligt. Derfor måtte vi være kreative for at sikre, at de kunne være sammen hver for sig på den særlige dag,« fortæller Hanne Geertz, der er teamleder hos Attendos plejecenter Vonsildhave.

Personalet fik bygget en æresport med lyserøde hjerteballoner, som kunne pynte foran Annys dør, mens køkkenchefen bagte lagkager til både Anny og Wagner.

Anny og Wagner blev fejret med sang og morgenbrød - dog med fysisk afstand. Foto: Privat Vis mere Anny og Wagner blev fejret med sang og morgenbrød - dog med fysisk afstand. Foto: Privat

En sang skulle de naturligvis også have, så en beboer, der er pianist, insisterede på at spille for på 'Det er så yndigt at følges ad' med personalet og tre beboere.

Det hele kunne en meget rørt Wagner Madsen følge via en telefon fra sit hjem, hvor en medarbejder var mødt op for at hjælpe med teknikken.

»Jeg er enormt taknemmelighed for, at plejecentret trods omstændighederne gjorde så meget for at fejre min kone og mig. Vi har været sammen i meget lang tid, og i år var én af de helt særlige, så det betød meget, at vi trods den fysiske afstand kunne være sammen,« fortæller Wagner Madsen, der også selv havde været kreativ.

Pensionisten, der har arbejdet som snedker, gav nemlig sin frue en personlig gave, han selv havde lavet:

Wagner havde lavet sin kone et skuffedarium i bryllupsgave. I skufferne skal de gemme al den kærlighed, de vil dele resten af livet, lyder det. Foto: Privat Vis mere Wagner havde lavet sin kone et skuffedarium i bryllupsgave. I skufferne skal de gemme al den kærlighed, de vil dele resten af livet, lyder det. Foto: Privat

Et skuffedarium med to små høns, der skal repræsentere ham selv og 'hans dronning'.

Skufferne skal parret fylde med al den kærlighed, de deler resten af livet, forklarer han.

Hos Attendo oplever man en stigende efterspørgsel på digitale værktøjer, der kan styrke kontakten mellem beboere og pårørende, når der nu er lukket for besøg, lyder det.

Derfor har de også investeret i iPads, der kan tåle sprit, så der både kan facetimes og tales.