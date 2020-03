»Normalt er vi glade for turisterne, men hvorfor skal de invadere sommerhusene heroppe lige nu, hvor alle ellers bliver opfordret til at blive hjemme?«

Sådan lyder meldingen fra flere oprørte indbyggere i Skagen, som B.T. har talt med søndag.

Det nordjyske turistparadis har kun omkring 8000 fastboende, som midt i coronakrisen ikke alle er ovenud henrykte for pludselig at opleve masser af tilstrømmende turister i sommerhusene og ekstra mange mennesker i de få åbne dagligvareforretninger.

Det er også situationen mange andre steder i de danske ferieområder, hvor midten af marts normalt ikke kan betegnes som hverken højsæson eller ekstra »Hellerup-uge«.

Men blandt andet i Skagen har den pludselige corona-indrykning i det lille lokalsamfund fået en blandet modtagelse.

I den lukkede Facebook-gruppe »Skagen lukker ned« går bølgerne højt, og mange argumenterer for, at kommunegrænsen nærmest burde lukkes på samme måde som landegrænserne.

»Min bekymring er, at vi simpelt bliver for mange her i Skagen lige nu. I sommerhuset overfor mig er der i denne weekend kommet to biler med folk, som jeg aldrig har set før, og der er masser af turister samlet på Grenen og i havnen,« lyder det fra en lokal kvinde til B.T.

Hun tør i lighed med flere andre ikke at lægge navn til sin kritik, da den lille by på mange måder er helt afhængig af de mange turister, som man normalt gør alt for at tiltrække.

»Selv om her er højt til himlen og masser af strand og hav, så kan vi jo også godt blive smittet, hvis alle folk fra byerne tager hertil. Der er også tre plejehjem i vores lille by med udsatte ældre og personale. Folk burde vise samfundssind og blive i deres bopælskommune for at begrænse risikoen for at sprede virus,« tilføjer hun.

Samtidig peger hun på, at den lokale lægevagt i weekenderne er ved at blive nedlagt, og der er 40 minutters kørsel til nærmeste hospital i Hjørring.

»Det er frustrerende, at folk udefra ikke viser mere ansvarlighed over for os fastboende. Vi er i en sårbar position, og det skulle jo meget nødigt ende med at gå så galt, som det er sket i Italien og Spanien.«

Havnefoged Anitta Falden Jensen fra Skagen Lystbådehavn er som en af de få ikke bleg for at lægge navn til sin bekymring.

»Det vrimler med gæster udefra på parkeringspladserne og i forretningerne. Normalt er vi meget glade for turisterne, men lige i denne situation kan jeg godt være nervøs for, at de kan bringe smitte med sig,« siger hun til B.T.

»Det er jo logik, at det bliver mere risikabelt for os, hvis vi skal stå 50 mennesker i kø i Meny eller Rema 1000 i stedet for fire lokale. Derfor må jeg indrømme, at jeg er enig i, at når folk får besked på at blive hjemme, så burde de blive på deres postadresse.«

»Min egen mor på 74 år har ikke været uden for en dør de sidste 10 dage, fordi hun er bange for at komme for tæt på andre mennesker. Derfor kan jeg godt blive lidt harm, når jeg i disse dage ser massevis af fremmede gæster strømme til og samles rundt omkring i Skagen,« tilføjer Anitta Falden Jensen.