Oslo har mandag formiddag oplevet, at personer har udgivet sig for at være sundhedspersonale fra kommunen, der skulle pode de norske indbyggere.

Personerne skulle angiveligt have banket på private borgeres døre og forsøgt at pode dem for coronavirussen.

Derfor er Oslo Kommune nu ude og advare deres borgere om situationen på Facebook.

I Facebook-opslaget står der:

»Vi er blevet gjort opmærksomme på, at personer, der udgiver sig for at være sundhedspersonale fra kommunen, har bedt om at komme ind og teste indbyggere for coronasmitte. De er ikke fra kommunen og bør ikke lukkes ind. Kommunen sender ikke spontane hjemmebesøg ud, medmindre det er aftalt.«

Oslo Kommunen ser det som et alvorligt svindeltilfælde, og de vil straks tage hånd om problemet.

»Det er et svindeltilfælde, som vil blive anmeldt til politiet,« fortæller Hanne Gjørtzder, der er pressekontakt ved Oslo Kommune.

Oslo Kommune fortæller til det norske TV 2, at der heldigvis kun var tale om et enkelt tilfælde her mandag formiddag.