De danske tropper i Irak kan ikke løse deres opgave med træning, da Irak har forbudt større forsamlinger.

De danske soldater i Irak under operation Inherent Resolve kan ikke udføre deres opgave med at træne irakiske styrker på grund af coronavirus.

Det skriver Forsvarskommandoen i en missionsopdatering.

- Den irakiske regering udsatte i weekenden startdatoen for træningen af de irakiske sikkerhedsstyrker. Baggrunden er, at den irakiske regering har udstedt forbud mod større forsamlinger for at undgå spredningen af Covid-19, skriver Forsvarskommandoen i sin opdatering.

Træningen har i forvejen været sat på pause i flere måneder, da de danske styrker i en periode måtte forlade landet grundet sikkerhedssituationen.

Den blev betydeligt værre, da USA dræbte en højtstående iransk militærleder i Irak. Det affødte raketangreb på internationale militære installationer og politisk modstand mod internationale tropper.

Den 17. februar annoncerede Forsvarsministeriet, at de danske tropper ville vende tilbage til Irak og påbegynde træning 1. marts.

- Foreløbig er træningen udsat i to uger, men en genoptagelse af træningen vil afhænge af udviklingen i situationen omkring Covid-19 i Irak og den irakiske regering.

- Forud for den planlagte opstart af træningen søndag, har de danske soldater gennemført registrering af de irakiske officerer og instruktører, der skulle have påbegyndt træning fra 1. marts. Registreringen omfatter blandt andet billede og fingeraftryk, skriver Forsvarskommandoen.

