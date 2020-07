Sommeren i år er ikke som alle andre. Flere danskere holder ferie hjemme, og nattelivet lukker og slukker stadig for diskokuglen og udskænkningen ved midnat.

Forandringerne mærker man af samme grund i boligområder over hele landet, hvor privatfester og store grupper af unge på udendørsarealer i stedet larmer til langt ud på natten.

»Det er ligesom at være til festival. Det er musik og larm hver dag,« siger Louise Ravnkilde, der bor tæt på en skaterbane i Lemvig.

Nat efter nat har hun lagt øre til en større gruppe unges fest og støj med bilræs og ulovlig knallertkørsel.

Skateparken i Lemvig er et populært mødested for byens unge, som i hverdage og weekender spiller høj musik og larmer. Flere beboere i området er voldsomt plaget af støjet og efterlyser en større dialog mellem de unge og deres forældre om adfærden om aftenen og natten.

»Vi håber hver dag, at det står ned i stænger, fordi så er der ro. Når det ikke regner, er vi forberedt på balladen igen.«

Hun er langtfra alene. Samtlige politikredse oplever en stigning af anmeldelser om 'musik som ulempe', og nogle steder er antallet fordoblet.

For naboerne i Lemvig er musikken det værste, fordi den ikke bare bliver afspillet på små højttalere, men i stedet på en eller flere af de voldsomt populære og yderst stærke Soundbokse.

Hør nedenfor optagelsen af musikken søndag aften kort før midnat i Lemvig

Flere berørte beboere rundt om i landet omtaler de heftige højttalere som en landeplage, for alene én af dem kan spille lige så højt som en udendørskoncert målt i decibel.

Højttalernes maksimale lydniveau er derfor tre gange så højt som det tilladte i boligområder efter klokken 22. De kan med andre ord være svære at ignorere i de sene nattetimer.

Det kan en anden af skaterbanens naboer i Lemvig også skrive under på.

»Det er højt. Rigtig højt. Selv om jeg har ørepropper i øret, så kan jeg høre alt,« siger Jens Hagelskjær

Sammen med en stribe andre naboer er han med i en underskriftindsamling til kommunen for at få dem med ind over problemet.

Efterlyser dialog med forældre

Både Jens Hagelskjær og Louise Ravnkilde mener, at der skal være plads til de unge og deres fester i byen.

De efterlyser i højere grad en dialog med forældrene til de unge i området.

Efter endnu en aften og nat med høj musik delte Louise søndag en optagelse af støjniveauet på Facebook med ordene:

'Ved I ikke, hvad jeres barn foretog sig søndag aften kl. 23.58, så er her muligheden for at få et indblik i jeres børns opførsel – en aften, hvor andre forsøger at sove, inden de skal på job.'

Naboerne mener, at gruppen af unge har skræmt familier og andre, som ønsker at bruge området, væk med deres tilstedeværelse. De har heller ikke just været imødekommende over for dialog.

»Går man ned og taler med dem, står de helt op i ansigtet på en og siger, at de ikke larmer. De er pisseligeglade,« siger Louise Ravnkilde.

Hendes håb er i stedet, at nogle forældre, som måske ikke ved, at deres børn er en del af problemerne med larm, får en samtale med de unge, når de bevæger sig ud om aftenen med en Soundboks-højttaler.

Problemer fra Nørrebro til Odense

Denne sommers problemer med larm og støj har givet søvnløse nætter til borgere på alt fra Nørrebro til Odense.

I København fortalte Charlotte Urne i begyndelsen af juli til B.T., hvordan støjgenerne de seneste måneder har været voldsomme omkring Nørrebroparken.

Helle M. Vestergaard fra Viborg er en blandt mange danskere, som har kunnet mærke, at der er flere fester og mere larm denne sommer.

Hen over skolernes sommerferie er udfordringerne med larm og fester ikke blevet mindre. I Odsense har Helle M. Vestergaard mærket festerne i boligområdet helt ind i sit soveværelse på både hverdage og i weekender.

I nogle perioder har der været tre fester om ugen. Senest sendte larmen hende i eksil på sofaen klokken 04 om natten denne weekend.

»Jeg kunne med lukkede vinduer tydeligt høre, hvilke sange de spillede. Der skal være plads til alle, men forståelsen skal gå begge veje,« siger hun.