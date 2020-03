De næste to uger er Jenni Carlends verden begrænset til rækkehuset i Herlev, hvor hun er i karantæne med sin ene søn.

Hun blev mandag testet positiv for coronavirus, og det gør ikke kun ondt i kroppen. Det rammer hende også hårdt på pengepungen.

»Det har store konsekvenser for mig. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal betale min regninger uden løn,« siger hun.

Hver dag koster det hende flere tusinde kroner, når hun ikke kan gå på arbejde – og hjælpen kan hun ikke finde.

For Jenni Carlend er det gået rigtig hurtigt, siden hun sammen med 10 venner lørdag kørte hjem fra skisportstedet Ischgl i Tyrol.

Det begyndte med feber, træthed og smerter i kroppen. Hun havde ligesom flere fra sin gruppe symptomerne på coronavirus.

Problemet var, forklarer hun, at de danske sundhedsmyndigheder ikke tog dem seriøst, når de hver især ringede ind med bekymringer.

Det hjalp heller ikke, at Jenni Carlends fortalte om en bartender på afterski-baren Kitzloch, som søndag var testet positiv. Ligesom mange andre danskere, som B.T. siden har været i kontakt med, var hun og gruppen aften efter aften gæster på den tætpakkede og populære bar, hvor bartenderen arbejder.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

Siden har det vist sig, at alle bartenderne på stedet er testet positive. Det samme er mange danskere, der har været det sted.

Først mandag blev skisportsområdet Ischgl et højrisikoområde hos Udenrigsministeriet, hvilket betød, at Jenni Carlend kunne blive testet på Hvidovre Hospital.

Resultatet viste samme aften, at hun som forventet var positiv for coronavirus.

Nu er hun i karantæne i hjemmet sammen med en af sine tre sønner. Samtidig står den frisørsalon, som hun selvstændigt driver, uden en frisør til kunderne.

»Jeg har en nystartet virksomhed og kun haft salonen i to år. Jeg har derfor næsten ingen opsparring på min firmakonto,« fortæller Jenni.

Helt konkret vurderer hun, at hendes nuværende situation hver dag koster 3.500 kroner i tabt arbejdsfortjeneste. Jenni har ikke en arbejdsgiver, som betaler hendes løn under sygdom, og karantænen varer i to uger. Hendes niårige søn, der er symptomfri og sammen med hende nu, skal desuden være i yderligere 14 dages karantæne, når hun er blevet raskmeldt.

Hvad gør hjælpepakken? 1. Kompensation til arrangører, der i marts måned har aflyst eller udskudt arrangementer med +1.000 deltagere og arrangementer på under 1.000 deltagere, som er målrettet særlige COVID-19-risikogrupper, f.eks. ældre eller helbredsmæssigt sårbare.



2. Ny hastelovgivning understøtter virksomhedernes likviditet ved midlertidigt at udskyde betalingsfristerne for moms, AM-bidrag og A-skat.



3. Regeringen og erhvervslivets corona-enhed, der sammen med erhvervslivet skal drøfte målrettede og konkrete forslag til midlertidige tiltag, der kan afhjælpe aktuelle udfordringer for i første omgang transporterhvervene samt turisme og oplevelsesøkonomi.

»Men hvem skal passe ham i den tid? Det skal jeg vel, men hvordan tjener jeg så min løn?« spørger Jenni.

Hun har en erhvervsforsikring, som først dækker efter 3. uge, og hendes privatforsikring hjælper ikke.

Danske virksomheder mærker lige nu konsekvenserne af coronavirussen. Nogle på produktionen og andre på tab af indtægt og kunder. Det fik tirsdag regeringen til at lancere en række hjælpetiltag, men selvom det kan være en saltvandsindsprøjtning for nogen, så er det ingen hjælp for Jenni.

Regeringen vil give store virksomheder mulighed for at udskyde betaling af skat og moms med op til tre måneder. Jennis frisørsalon har dog mindre end de 50 mio. kr. i omsætning, der udløser muligheden for kompensation. Indtil videre står hun derfor økonomisk alene med tabet.