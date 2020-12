Sygeplejersker og læger modtager trusler og anklager på Facebook fra fanatiske corona-skeptikere. Nu går sundhedsministeren ind i sagen.

»Det her ser helt uacceptabelt ud,« skriver Magnus Heunicke på Twitter.

Flere læger og sygeplejersker er blevet truet på Facebook, efter de har skrevet opslag om deres hverdag med at bekæmpe corona på danske hospitaler. Truslerne kommer fra skeptikere, der mener, at covid-19 ikke findes, eller at frygten for sygdommen er stærkt overdrevet.

Da en sygeplejerske fra Gentofte Hospital skrev på Facebook, at en kollega var blevet indkaldt til et nyoprettet coronaafsnit, affødte det et væld af negative kommentarer fra corona-skeptikere.

De beskyldte både sygeplejersken for at lyve om corona og for at have modtaget penge af hospitalet for at udbrede propaganda. Det fik sygeplejersken til at slette sit opslag.

Andre debattører har taget skridtet videre. Den fremtrædende debattør Flemming Blicher, der har været med til at arrangere de mange demonstrationer ved Christiansborg, opfordrer sine 4.500 følgere på Facebook til at opsøge sundhedspersonale, der udtaler sig om coronasituationen på danske hospitaler.

»Vi skal have fat i de læger og sygeplejersker, der bliver ved med at holde hånden over regeringen og narrativ. De SKAL stilles til ansvar! Hellere nu end bagefter,« skriver han i et opslag på Facebook, hvor han opfordrer sine følgere til at »opspore« en navngiven sundhedsansat og »stille hende til ansvar for at medvirke til denne frygtpropaganda«.

Flemming Blicher under en demonstration mod Epidemiloven ved Christiansborg i København, onsdag den 4. november 2020.

Truslerne mod danske læger og sygeplejersker kommer også bag på sundhedsminister Magnus Heunicke, der tirsdag morgen går ind i sagen:

»Prøver at få undersøgt, hvad der er op og ned. Danmarks sundhedspersonale arbejder døgnet rundt for os. Det her ser helt uacceptabelt ud,« skriver han på Twitter i et svar til det radikale folketingsmedlem Stinus Lindgreen, der skriver:

»Det er da fuldstændig vanvittigt! Hvordan kan noget menneske synes, at det er en rimelig reaktion? Det kan vi på ingen måde tolerere overfor vores sundhedspersonale.«

»Det har ikke været hensigten«

B.T. har været i kontakt med Flemming Blicher. Han afviser, at der er tale om trusler.

»Jeg er virkelig ikke en, der går og truer. Jeg kan godt se, at det kan misforstås, men det handler om papirarbejde,« siger han med henvisning til det han kalder 'Notices of Liability', en proces, der ifølge ham har til formål at stille en række personer, herunder Søren Brostrøm og Magnus Heunicke, til ansvar for coronakrisen.

»Jeg kan godt se, at nogen skriver, at de ved, hvor hun bor, og har lagt et billede op af hendes hus. Det sidste har jeg ikke selv set, for det er vist slettet igen. Men jeg mener generelt, at sundhedspersonalet skal stilles til ansvar, når de skriver sådan noget. Det puster til den frygtpropaganda, som både regeringen og journalister er slemme til.«

Kan du forstå, hvis sygeplejersken finder det utrygt?

»Ja, med de kommentarer. Men jeg har lavet en opdatering, hvor jeg håber, at de fremgår klart, at der ikke er tale om trusler. Men jeg kan godt se, at med nogle af de kommentarer, der har været, så kan det opfattes truende. Det er jeg ked af, og det har ikke været hensigten.«

Du skriver, at man skal hjælpe med at opspore hende. Hvorfor bruger du det ord? Jeg ville selv synes, at det var en smule utrygt, hvis det var mig.

»Selvfølgelig, og derfor har jeg lavet en opdatering.«

Men du beholder stadig ordet 'opspore'?

»Ja, men hvis jeg går ind og retter i det, så synes jeg, at det virker lidt suspekt. Jeg har jo skrevet det, så hvis jeg retter i det, så bliver det noget mærkeligt noget. Derfor har jeg lavet en opdatering, så alt er lagt frem.«

Men hvis man sætter sig ind i hendes sted: Hvad er så vigtigst? At hun ikke længere føler sig utryg, eller at det kan forekomme mærkeligt, at du har ændret i opslaget?

»Jeg går gerne ind og laver en opdatering, hvor jeg skriver, at jeg gerne vil ændre 'opspore' til noget andet og gøre det klart. Det gør jeg gerne, hvis du som journalist mener, at det vil være det rigtige at gøre.«

