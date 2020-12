Tirsdag anholdt og sigtede Københavns Politi en mand for at have truet en sundhedsansat på Facebook i kølvandet på den tilspidsede coronasituation. Det oplyser politikredsen til B.T.

»Københavns Politi kan bekræfte, at vi i går anholdt en mand for at have fremsat trusler på sociale medier mod en ansat i sundhedssektoren.«

»Manden blev løsladt efter afhøring, men er fortsat sigtet efter § 119 a,« skriver Københavns Politi i et skriftligt svar.

B.T. erfarer, at den sigtede mand er debattør Flemming Blicher, som på sin Facebook-profil har opfordret sine følgere til at opspore en navngiven sygeplejerske »stille hende til ansvar for at medvirke til frygtpropaganda«.

Foto: Lars Helsinghof Bæk

Selv afviste han dog, at der var tale om trusler.

Den omtalte sag, som B.T. beskrev tirsdag, handler om en sygeplejerske fra Gentofte Hospital, som forleden på Facebook beskrev, at en kollega var blevet indkaldt til et nyoprettet coronaafsnit.

Opslaget resulterede i en stor mængde af negative kommentarer fra corona-skeptikere.

Ifølge dem løj sygeplejersken om corona. Hun blev også beskyldt for at have modtaget penge af hospitalet for at udbrede propaganda.

Det fik sygeplejersken til at slette sit opslag, men Flemming Blicher omtalte altså alligevel hendes skriv på sin egen profil.

Ovenstående eksempel med sygeplejersken fra Gentofte er ikke et enestående tilfælde. Lægeforeningen beskriver i et åbent brev til statsminister Mette Frederiksen (S), hvordan flere blandt sundhedspersonalet er blevet mødt med hetz og trusler.

Noget, som regeringen skal sætte ind over for med hjælp fra myndighederne.

Det skriver Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen, i det føromtalte brev til Mette Frederiksen.

Lægeforeningen vil have, at regeringen griber ind over for trusler mod sundhedspersonalet. Foto: Philip Davali

»Vi ved fra henvendelser fra medlemmer, at der i nogle tilfælde udveksles oplysninger om sundhedspersoners privatadresser, og der er brugt udtryk som 'Vi skal have fat i de læger og sygeplejersker, der bliver ved at holde hånden over regering og narrativ. De skal stilles til ansvar',« skriver formanden og fortsætter:

»Det er ikke vores opgave at skulle håndtere de politiske reaktioner, som følger i kølvandet på regeringens håndtering af epidemien. Det er derfor afgørende, at der gribes resolut ind over for de personer, som står bag disse truende og hetzende udsagn mod læger og andre sundhedspersoner.«

Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke (S) skrev tirsdag på Twitter, han vil undersøge, hvad der er op og ned i sagen.