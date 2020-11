Myndighederne hæver grænsen for beholdere med håndsprit fra én til 25 liter. Dog ikke ved flugtveje.

Håndsprit er blevet fast inventar på arbejdspladser og i butikker.

Men mange har også oplevet at stå foran en dispenser, der er løbet tør.

Nu er nye regler trådt i kraft, der tillader større beholdere.

Indtil nu har det kun været muligt at sætte beholdere op med maksimalt én liter håndsprit.

Men siden 1. november har det været muligt at opsætte beholdere med op til 25 liter håndsprit.

Der er to vigtige hensyn, der skal vejes op mod hinanden - sundhed og brandfare.

- Vi har vurderet, at det kan vi godt forsvare, så længe det tjener et sundhedsmæssigt formål, siger Allan Thomsen, souschef i afdelingen for brandforebyggelse under Beredskabsstyrelsen.

Der har ifølge souschefen været en efterspørgsel hos dele af erhvervslivet og eventbranchen for muligheden for at sætte større dispensere op.

- Vi forestiller os, at dem, der vil benytte den her lempelse, er steder med mange mennesker og et stort forbrug af håndsprit.

- Det kunne eksempelvis være butikscentre, lufthavne, koncertsteder eller sportsarenaer, siger Allan Thomsen.

Hvis der er tale om en flugtvej, gælder kravet om en beholder med maksimalt én liter håndsprit fortsat.

Opsætning af de store dispensere skal desuden ske på en brandsikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

- Håndsprit er en brandfarlig væske, som man skal være forsigtig med. Men hvis man bærer sig fornuftigt ad, kan dispenseren godt hænge forsvarligt, siger Allan Thomsen.

Der er en række anbefalinger fra Beredskabsstyrelsen, når det gælder opsætning af de større dispensere.

De bør eksempelvis være fastmonteret på en væg eller på en stander, der er fastgjort til gulvet, så de ikke vælter så let.

Desuden bør der placeres en brandslukker på et synligt og lettilgængeligt sted i forhold til dispenseren, lyder det.

De nye regler for beholdere med håndsprit er ikke midlertidige, men permanente.

Forventningen er nemlig, at håndspritten er kommet for at blive.

- Vi forventer, at behovet for håndspritdispensere vil bestå - også på den anden side af Covid-19, siger Allan Thomsen.

