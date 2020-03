'Kvaksalveri i coronaens tid.'

Sådan skriver en bruger ved navn Steffen Groth på sin Twitter-profil.

Han fik sig nemlig noget af en overraskelse, da han åbnede fredagens avis fra Politiken.

Han faldt nemlig pludseligt over en reklame for et produkt, der påstod at kunne fjerne coronavirus fra både luften og overflader.

Sådan ser reklamen i Politiken ud. Foto: Twitter Vis mere Sådan ser reklamen i Politiken ud. Foto: Twitter

'Ufattelig annonce i Politiken. Der er ingen dokumentation for produktets magiske virkning på coronavirus,' skriver han og deler et billede af reklamen.

Efterfølgende er reklamen i Politiken blevet delt af flere personer på både Twitter og Facebook.

Flere undrer sig over, hvordan det kan ske, og andre mener, at man bør klagte til forbrugerombudsmand.

'Anser I det for god skik at risikere grov misinformation ved at brug sådan en artikel?' skriver Nils Liborius direkte til Politiken på Twitter.

Dybt beklagelig fejl. Vi undskylder både her og i avisen mandag. — Christian Jensen (@JensenChrje) March 22, 2020

De mange delinger og forargelse er tilsyneladende kommet chefredaktør Christian Jensen for øre. Han skriver sådan i et svar til en af dem, der har delt et billede af avisen:

'Dybt beklagelig fejl. Vi undskylder både her og i avisen mandag.'

Reklamen lignede til forveksling en nyhedsartikel, og det var også noget, der særligt bekymrede Steffen Groth.

'Der er ingen dokumentation for produktets magiske virkning på coronavirus. Og for det ældre øje, kan annoncen endda forveksles med en artikel. Der må være grænser for profitjagten også i Politikens annonceafdeling' skriver han på Twitter.