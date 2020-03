»Det kan godt være, at du er rask og ikke skal være bekymret, men vi skal tænke på de ældre og svage borgere.«

Sådan har budskabet lydt de seneste uger, men skal man slet ikke være bekymret, hvis man føler sig sund og rask i alderen fra 20 til 50 år?

Hvis ja, hvorfor har vi så hørt om 38-årige Mattia fra Italien, der var sund og rask, men som lå i respirator i næsten tre uger efter at være blevet ramt af coronavirus?

Og hvorfor hørte vi i går, at omkring 50 procent af de cirka 50 indlagte personer på intensivafdelinger i Holland er under 50 år gamle?

Sæt dig ned, smid benene op på sofabordet, og så vil vi nu forsøge at svare dig på det.

Men lad os starte med at høre fra 34-årige Jenni Carland, der er en af de danskere, der har været ramt af coronavirussen.

For hvordan føles den egentligt talt?

»Feberen kom først efter et par dage, men den var ikke så voldsom. Det blev dog mere ubehageligt, da jeg en aften fik en ret massiv trykken for brystet. Det føltes, som om jeg havde drukket 10 Red Bulls i træk,« fortæller hun til B.T.

Jenni Carland Foto: Privatfoto Vis mere Jenni Carland Foto: Privatfoto

Herefter blev feberen kraftigere, Jenni frøs, og snart var hun pakket ind i flere lag tøj.

Og en aften lå hun med alt tøjet under dynen i sengen og ville op at stå, da det hele gik i sort.

»Jeg vågnede og fik målt 41,2 grader på termometeret, så jeg rejste mig op, men pludselig forsvandt benene under mig, og jeg 'vågnede' kort tid efter. Så jeg besvimede altså et kort øjeblik,« fortæller hun.

I dag har hun det bedre, men spørgsmålet er:

Er det sådan et forløb, man skal forvente, hvis man som en rask person mellem 20 og 50 år bliver smittet?

B.T. har allieret sig med Lone Simonsen, der forsker i blandt andet pandemier på Roskilde Universitet, og hun fortæller, at det kan blive både mildere og værre, end hvad Jenni oplevede.

Lad os tage et scenarie.

Du er mellem 20 og 50 år, er rask uden kroniske sygdomme og bliver smittet af coronavirus.

Nu vil der være meget forskellige måder at mærke virussen på.

Du kan sagtens nøjes med ingen eller meget få symptomer, før du er rask og herefter immun, men hvis der kommer et decideret sygdomsforløb, vil der gennemsnitligt gå fem til seks dage, før du mærker feberen i kroppen.

Her vil det være de klassiske symptomer, som du kender fra influenza eller andre hårde virustilfælde.

Du snotter. Du hoster. Du har ondt i hovedet. Du har feber.

Den danske grænse ved Padborg, lørdag den 14. marts 2020. Foto: Claus Fisker Vis mere Den danske grænse ved Padborg, lørdag den 14. marts 2020. Foto: Claus Fisker

Men coronavirus bliver først rigtig slemt, når du ifølge Lone Simonsen rammes af ARDS (acute respiratory distress syndrome, red.).

Acute respiratory distress syndrome - på dansk kendt som akut lungesvigt - opstår, når coronavirussen sætter sig så hårdt på dine lunger, at du har brug for ilt på hospitalet.

Og i værste tilfælde intensiv behandling.

Akut lungesvigt kan ramme både unge og gamle mennesker, og i begge tilfælde kan det altså føre til, at en indlæggelse på hospitalet er nødvendigt.

Ledende oversygeplejerske på infektionsmedicinsk afdeling, Helle Ingmer, ifører sig det beskyttelsesudstyr, som læger og sygeplejersker skal være klædt i, i tilfælde af at coronavirussen skulle sprede sig til Danmark, Hvidovre Hospital, onsdag den 29. januar 2020. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Ledende oversygeplejerske på infektionsmedicinsk afdeling, Helle Ingmer, ifører sig det beskyttelsesudstyr, som læger og sygeplejersker skal være klædt i, i tilfælde af at coronavirussen skulle sprede sig til Danmark, Hvidovre Hospital, onsdag den 29. januar 2020. Foto: Ida Marie Odgaard

Og netop derfor ser vi altså også, at så mange raske personer optager intensivpladser i Holland.

Alligevel viser alle statistikker, at utrolig få personer mellem 20 og 50 år dør af sygdommen.

Så derfor er spørgsmålet: Hvorfor dør så få raske mennesker i den alder så?

»Der skal man forstå, at selvom en rask person i alderen fra 20 til 50 år bliver indlagt på intensiv, så vil lægerne have meget større chance for at få dem gennem sygdommen, end det vil være tilfældet for en person på 80 år,« fortæller Lone Simonsen.

Sagt med andre ord:

»Der vil altså være en enorm lille risiko for, at unge mennesker kan dø af det her. Det viser statistikkerne klart, og hvis det endelig sker, så vil det også være meget sandsynligt, at personen i forvejen har en lidelse som astma, diabetes eller noget helt tredje,« slår Lone Simonsen klart.

I tilfælde af at coronavirussen skulle sprede sig til Danmark, er patientstuer og udstyr klar på Hvidovre Hospital, onsdag den 29. januar 2020. Udslusningen fra isolationsstuerne er delt op for at sikre, at alt udstyr og beklædning, der har været udsat for smittefare, ikke kommer i kontakt med resten af hospitalet.. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere I tilfælde af at coronavirussen skulle sprede sig til Danmark, er patientstuer og udstyr klar på Hvidovre Hospital, onsdag den 29. januar 2020. Udslusningen fra isolationsstuerne er delt op for at sikre, at alt udstyr og beklædning, der har været udsat for smittefare, ikke kommer i kontakt med resten af hospitalet.. Foto: Ida Marie Odgaard

Eksempelvis viser statistikker fra Kina, at kun 0,2 af de smittede i aldersgruppen 20 til 39 år og 0,4 procent af de smittede i aldersgruppen 40 til 49 år er døde.

Og her er det endda væsentligt at nævne, at man ikke har skåret dem fra, der i forvejen led af diabetes, astma, kræft eller noget helt fjerde, der generelt gør dig langt mere modtagelig for et alvorligt sygdomsforløb.

Så alt i alt er svaret altså:

Nej, du bør ikke være bekymret for at dø af sygdommen, hvis du er en rask person i den aldersgruppe, som vi har berørt i artiklen.

Men du kan heller ikke regne med, at du blot vil opleve coronavirussen som en normal influenza, der tager et par dage at overvinde under dynen.

Og netop derfor føler Jenni Carland sig også heldig.

»Jo, jeg besvimede kort, og jeg fik åndedrætsbesvær, men jeg ved også, at jeg har været rigtig heldig, for der er andre, der vil opleve det her meget værre,« siger hun.

I alt er 18 mennesker indlagt på intensiv afdeling i Danmark lige nu. Myndighederne oplyser dog ikke, hvilken alder de indlagte har.