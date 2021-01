Indlagte i Region Sjælland kan fra mandag blive rykket til kommunale sengepladser på eksempelvis plejehjem.

De i alt 17 kommuner i Region Sjælland stiller fra mandag 20 sengepladser til rådighed for regionens sygehuse, der er hårdt presset af coronapatienter.

Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Heino Knudsen, der er regionsrådsformand i Region Sjælland, glæder sig over samarbejdet med kommunerne.

- Vi har mange indlagte med corona på vores sygehuse, og der er risiko for, at det vil stige yderligere i den kommende tid, siger han i meddelelsen.

- Derfor er vi glade for, at vi gennem et stærkt samarbejde med kommunerne styrker vores beredskab. Denne løsning fordeler presset en smule og frigør personale og sengepladser på sygehusene.

Patienterne vil blive overflyttet til en kommunal sengeplads på eksempelvis et plejehjem, hvor der vil være sygeplejersker til rådighed døgnet rundt.

Patienterne skal dog fortsat følges af læger, og derfor får lægerne på Region Sjællands E-hospital behandlingsansvaret.

E-hospitalet er et digitalt hospital i Region Sjælland, som tilbyder behandling via blandt andet videoopkald og behandling i hjemmet.

Lægerne vil derfor tilse patienterne, der flyttes til kommunale senge, gennem målinger, stuegang via video og videomøder efter behov.

De patienter, der overflyttes, er i øjeblikket indlagt på sygehuse. Men de er stabile nok til at blive indlagt på E-hospitalet, oplyser Region Sjælland.

- Vi begrænser risikoen for at komme i en situation, hvor sygehusene bliver så pressede, at vi bliver nødt til at udskrive behandlingskrævende patienter, hvor ansvaret overlades til de praktiserende læger og lægevagten, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Region Sjælland havde søndag 151 indlagte med corona. Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut.

19 af coronapatienterne er indlagt på intensiv, hvoraf syv er i respirator.

