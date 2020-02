Sundhedsstyrelsen samarbejder med de danske lufthavne om at informere rejsende om det nye coronavirus.

Rejsende i de danske lufthavne vil den næste tid kunne støde på plakater med information om det nye coronavirus.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse. Styrelsen har udsendt materialet til alle danske lufthavne med internationale flyvninger.

Meldingen kommer, kort efter at en kinesisk kvinde er blevet hentet med ambulance i Københavns Lufthavn på mistanke om, at hun er smittet med virusset.

Materialet indeholder information om symptomer på smitte med det nye og potentielt dødelige coronavirus. Der er også information om, hvordan man som tilrejsende skal forholde sig, hvis man oplever symptomer på smitte.

Materialet består af plakater, som vil blive hængt op i lufthavnene. Det består også af flyers, som kan deles ud til passagerer i lufthavnene.

Alt materialet vil også blive tilgængeligt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

- Materialet er udarbejdet som led i vores arbejde på at informere befolkningen om ny coronavirus og for at skabe tryghed blandt både rejsende og ansatte i lufthavnene, siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, i pressemeddelelsen.

Informationsmaterialet findes på dansk, engelsk og kinesisk.

Der er endnu ingen smittede med coronavirus i Danmark. Ifølge Sundhedsstyrelsen er risikoen for at blive smittet i Danmark lille.

- Dette gælder også i de danske lufthavne, og der er derfor ingen grund til at være bekymret som rejsende i lufthavnene.

- Informationsmaterialet skal udelukkende ses som oplysning til rejsende, skriver Sundhedsstyrelsen i pressemeddelelsen.

Mens der endnu ikke har været nogen tilfælde af coronasmitte i Danmark, så har man konstateret flere smittede i blandt USA og en række europæiske lande.

Kina er absolut hårdest ramt af coronavirusset med flere end 600 personer, der er døde som følge af virusset.

Coronavirusset har sit epicenter i den kinesiske millionby Wuhan.

