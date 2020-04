Feber, hoste, vejrtrækningsproblemer.

Det er nogle af de velkendte symptomer på coronavirus, men flere patienter fortæller nu på Twitter om et andet særligt symptom, de har oplevet. De oplever nemlig en sitrende fornemmelse i huden. Det skriver New York Post.

En af dem er Tarana Burnes mand. Det fortæller kvinden bag #MeToo-bevægelsen i en tråd på Twitter.

'Udover feber havde han noget, vi ikke havde læst om: følsom hud. Han følte, huden brændte - selv da han knap havde feber. Vi brugte vitterligt aloe vera, der er beregnet til solbrændt hud, for at lindre det,' skriver hun.

Along with the fever he had something we had not read about: sensitive skin. His skin felt like it was burning - even when he barely had a fever of 99+ We literally used aloe gel for sunburn to soothe it. The NP later told us she had heard others say that too. — Tarana (@TaranaBurke) April 9, 2020

En anden, der har oplevet symptomet, er den engelske forfatter Peter Jukes.

'Jeg har stadig Covid-symptomer, der kommer snigende,' skriver han på Twitter og fortsætter:

'Det er svært at beskrive den alien-agtige snurren i nogle dele af kroppen. Jeg har det fint, men er af og til udmattet og er meget opmærksom på faren,' skriver han.

Han er ikke den eneste, for i tråden skriver flere, at de har oplevet præcis det samme:

'Jeg har også den sitrende følelse. Det er så underligt. Har haft det siden dag et. Nu er det dag 20. Det føles som om, min hud er elektrisk. Min datter havde det også.'

'Jeg har det også! Jeg kan ikke beskrive det, det er som om, der flyver bier, der summer inde i huden, en slags elektrisk følelse. Det er forfærdeligt!'

'Jeg troede, den summen og sitren bare var noget oppe i mit hoved. Så mange mærkelige symptomer.'

Daniel Griffin, der er læge og arbejder med corona-patienter i New York, fortæller til New York Post, at det er et symptom, han kender til.

Om det er selve virussen eller kroppens reaktion på den, der giver den sitrende følelse, ved han ikke.

Samtidig fortæller han, at det kan være et symptom på post-traumatisk stress for patienter, der har været i respirator.

»Folk er vant til at være syge, og så er de friske igen efter nogle dage. Denne virus har en krølle på halen - en drænende træthed. Der er et zombie-agtigt stadie, hvor alt er tåget, og hvor deres (patienternes, red.) øjne er helt blanke, og de er ikke lige så skarpe,« fortæller Daniel Griffin.