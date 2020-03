En kvinde har tømt supermarkedet for det sidste toiletpapir, og selv om hendes vogn er fyldt til randen, nægter hun at give så meget som en rulle til en anden kvinde.

Der udvikler sig til skænderi og decideret vold mellem de to kvinder i en video, der er gået viralt på Twitter, og som du kan se en bid af herover.

Videoen er ikke den eneste, der lige nu dokumenterer den panik, der har ramt handlende i visse dele af verden, og som har forårsaget tomme hylder i en grad, som vi normalt kun ser i postapokalyptiske Hollywood-film.

Ifølge TMZ stammer de sælsomme videoer fra Australien, hvor der i skrivende stund er 76 bekræftede coronasmittede. Men australierne er ikke de eneste, som tilsyneladende er gået i moderat panik over virussen.

Her ses en tom toiletpapirshylde i et supermarked i London.

I Hong Kong melder der om bevæbnede bander, der stjæler toiletpapir, og i britiske supermarkeder har de også problemer med at få fyldt hylderne op, fordi kunderne køber stort ind af langtidsholdbare madvarer som tun og makrel på dåse.

I Danmark har vi historisk set også været gode til at gå i panik og hamstre i supermarkederne, især i forbindelse med truende generalstrejker. I forbindelse med den truende corona-epidemi er der endnu ikke meldinger om tomme supermarkedshylder, men nemlig.com melder om stigende salg af varer som toiletpapir, tun i olie, makrel i tomat og pasta.

»Folk køber til lager. På nationalt plan kan vi se, at folk køber pasta ind i stor stil – husholdningspapir, toiletpapir og køkkenruller – det er det samme. Vi oplever nærmest en eksplosion i salget af grovkiks, mel, ris i kogeposer, torskerogn og makrel samt dåsegrøntsager som bønner, ærter, linser på dåse – de alene er steget med over 150 procent,« fortæller Mikkel Pilemand, der er kommerciel direktør hos Nemlig.com, til Finans.

Derudover fortæller direktøren, at man har solgt dobbelt så meget håndsæbe som normalt.