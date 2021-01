Smitten på landets plejehjem faldt lidt i uge 1, men er stadig på et højere niveau end tidligere under corona.

78 coronasmittede plejehjemsbeboere døde i den første uge af 2021. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er færre end ugen forinden, der løb over nytåret, hvor der døde 87 smittede beboere. Det er det hidtil højeste på en uge.

Antallet af dødsfald faldt altså en smule i uge 1. Det er dog stadig det næsthøjeste antal, der er målt under epidemien.

455 plejehjemsbeboere blev i uge 1 testet positive for covid-19. Der er lidt færre end ugen før, hvor 465 blev testet positive.

Der er over 40.000 beboere på de danske plejehjem, som der er omkring 930 af i landets 98 kommuner.

Tæt på 3000 af beboerne er nu bekræftet smittet under epidemien. Det svarer til lidt mere end syv procent - eller omkring hver 13. beboer - hvis der bor 40.000 på plejehjemmene.

Der blev sidste uge fundet smittede på 121 plejehjem. Det svarer til, at der var smitte på omtrent hvert ottende plejehjem i landet. Ugen før blev smitten fundet på 123 plejehjem.

Med til historien hører dog også, at flere beboere blev testet for covid-19 i uge 53. Her blev der lavet 1435 test mod 1186 i uge 1.

I alt er 611 plejehjemsbeboere, der er bekræftet smittet med covid-19, afgået ved døden under virusudbruddet.

Det svarer til fire ud af ti af de i alt 1623 smittede danskere, som er døde.

Det er da også beboerne på landets plejehjem, som har været de første til at blive vaccineret mod covid-19.

27. december blev de første stik givet med en vaccine udviklet af Pfizer og BioNTech, som i studier har vist en effekt på 95 procent.

Det vil sige, at der var 95 procent færre coronatilfælde sammenlignet med en kontrolgruppe, der fik placebo.

Alle plejehjemsbeboere, som ønsker at blive vaccineret, har nu fået det første af to stik.

Man kan dog godt blive smittet med covid-19, selv om man har fået den første vaccinedose.

Det skyldes, at der går noget tid, før immunsystemet får lavet de antistoffer, som beskytter med ny coronavirus.

/ritzau/