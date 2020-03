Hvis de nye omstændigheder varer ved, kan det få store konsekvenser, lyder det fra spillestedet.

Myndighedernes opfordring til at begrænse arrangementer med flere end 1000 personer kan mærkes på spillestedet Vega.

Hvis de nye forhold varer ved, kan det ifølge stedet pressechef, Ditte Sig Kramer, have store økonomiske konsekvenser.

- Jeg kan ikke sætte kroner og ører på, men det er rigtig kritisk. Hvis vi skal aflyse, er vi ansvarlige over for både bands og publikum, og vi har tabt fortjeneste på baren og andre serviceydelser.

- Hvis det fortsætter ind i april, er det katastrofalt, siger Ditte Sig Kramer.

Hun forventer, at der fra politisk hold tages hensyn til arrangørerne.

- Lige nu handler det om, at det er ærgerligt for gæsterne, men det er også en situation, som arrangørerne ikke har kontrol over, siger hun.

Som konsekvens af opfordringen er spillestedet i fuld gang med at tilpasse programmet.

- Vi er i højsæson med mange koncerter. Der er allerede tale om aflysninger, og der vil komme flere, siger Ditte Sig Kramer.

Hun uddyber, at spillestedet afholder alle de koncerter de kan.

Koncerter i Store Vega med 1550 pladser forsøges at blive tilpasset med færre gæster, mens koncerter i Lille Vega og Ideal Bar med plads til 450 og 200 mennesker bruges som normalt.

Derudover stoppede billetsalget ved fredagens koncerter inden 1000 solgte billetter for at følge opfordringen.

/ritzau/