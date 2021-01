Danskernes indkøb af kaffe til eget forbrug er eksploderet under coronakrisen.

Det mærker man eftertrykkeligt i Coop Danmark, hvor kunderne nu i høj grad selv køber kaffen i stedet for at slukke kaffetørsten på arbejdspladsen i løbet af dagen.

»Kaffe har i mange år været et lidt træls marked, hvor filterkaffe er gået ned, og der er blevet solgt mere og mere af kapsler. Men siden nedlukningen i marts er alle kaffesegmenter bare eksploderet,« siger Brian Karstens, der er kategorigruppechef for drikkevarer i Coop Danmark.

»Det fix af koffein, som folk plejer at få på deres arbejde, det skal de stadig have – nu bare hjemme hos sig selv. Derfor suser de ned i vores butikker, så det er helt vildt,« tilføjer han.

Stigningen har været mest markant i kategorien single serve – altså kapsler – hvor salget i Coop-forretninger som Kvickly, SuperBrugsen, Irma og Fakta er øget med omkring 50 procent.

Og for filterkaffe, hvor den helt store salgsvolumen ligger, er stigningen på cirka 10 procent.

»Og for helbønner kan man tydeligt se, at folk forkæler sig selv mere end normalt. Der køber de lækre bønner og vil gerne prøve noget lidt anderledes. Det er virkeligt accelereret efter coronaen med vækst på over 25 procent,« siger Coops drikkevarechef.

Den øgede kaffetørst er ikke jævnt fordelt over hele landet.

»Vi kan især i grænseområdet se, at de, som plejer at spænde Brenderup-traileren bag på bilen for at køre over grænsen, de er lige pludselig kommet ned i vores butikker, hvor vi ikke plejer at se dem så tit. I det syd- og sønderjyske og store dele af Fyn er der op mod dobbelt så stor vækst i forhold til resten af landet,« vurderer Brian Karstens over for B.T.

Også i forhold til salget af vin har coronaen gavnet Coop.

»Det kom med lidt forsinkelse, efter at Mette Frederiksen trykkede på knappen 11. marts. Vi tænkte, at når nu alle restauranter var lukkede, så faldt der nok en hel masse over til os. Der gik dog to-tre uger, men så skal jeg også love for, at det tog fart,« fortæller drikkevarechefen.

»Vi har også lært, at ved en grænselukning tager det lige nogle få uger, inden folk, der plejer at købe ind på den anden side af grænsen, får drukket sig igennem deres udhuse og carporte. Men så kommer de også efter både øl, vin og ikke mindst sodavand.

Coop sælger ifølge Brian Karstens over 90 millioner flasker vin om året. Og coronaen i sig selv skønner han har medført en vækst i salget på to-tre procent.

»Det er pænt mange kroner, og det afspejler naturligvis også, at restaurationsbranchen er hårdt ramt. Restauranterne sælger vi i forvejen ikke noget til. De køber hos grossister, fordi de jo er panisk angste for, at deres forbrugere kan gennemskue, hvad deres avance er på vin. De skal have vin, der ikke er i detailhandlen, for de vil jo ikke vise, at de kan tjene op til 300 procent på en flaske,« tilføjer han.