En af de mest populære kaffebarer i Aalborg har måttet lukke midlertidigt – årsagen er ikke overraskende corona.

»Det er jo megaærgerligt. Jeg skulle også have været på ferie snart. Jeg har ikke grædt så meget, siden min mor døde,« siger indehaveren af Behag Din Smag på Gabels Torv i Aalborg, Lene Hyldahl.

Ud over at hun ikke kommer på ferie, er der også en anden ting, der gør, at hun ærgrer sig over timingen.

27. december er sædvanligvis en af de dage med bedst omsætning, når aalborgensere skal ud og bytte julegaver eller købe ind til januarudsalget.

»De her dage er der normalt gang i den. Så rent økonomisk er det ad helvede til,« siger Lene Hyldahl.

Det er indtil videre kun hende selv og en medarbejder, der er testet positive, men hun tager ingen chancer.

»Vi er gået i isolation, og så afventer vi testsvar. Jeg har ikke været dårlig, men skal jo lige være helt symptomfri,« siger hun.

Derfor håber hun også, at kaffebaren kan åbne inden alt for længe.

»Hvis alle andre går fri, så håber jeg, at vi snart er tilbage,« slutter hun.

