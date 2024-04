En af Danmarks førende pandemiforskere bekymrer sig, efter fugleinfluenza har ramt en amerikaner.

En person på en farm i Texas blev i sidste uge smittet med den højpatogene fugleinfluenzavariant H5N1, som angiveligt kom fra en malkeko.

Det er en del af en ny og bekymrende udvikling, hvor virusset spreder sig til andet end fugle, siger epidemiolog og forskningsleder Lone Simonsen fra Roskilde Universitet til Jyllands-Posten:

»Vi har allerede set, at den nye variant af denne virus har smittet katte, køer, sæler, mink, ræve og andre pattedyr verden over. Dette er nyt for H5N1, som tidligere kun har været et problem for fugle. Derfor er jeg og mange kolleger bekymrede lige nu.«

Ifølge Sundhed.dk har der i perioden 2003-2022 været rapporteret om 886 tilfælde af fugleinfluenza med H5N1 hos mennesker i 21 lande med en dødelighed på 53 procent.

»En af de største bekymringer er, om fugleinfluenzavirus kan ændre sig, så det kan smitte fra menneske-til-menneske og medføre en influenzapandemi,« lyder det i en tekst på siden af speciallæge Carsten Schade Larsen.

Risikoen for, at H5N1 smitter mennesker er blevet større i de senere år, hvor virus har 'trænet' på andre pattedyr, tilføjer forskeren, der blev kendt som 'Corona-Lone' under coronapandemien, hvor hun jævnligt delte ud af sin viden om pandemier.