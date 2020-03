En nissearm med håndtag. Et skinkesøm i åben kano med det hele og en Congo-bajer til at skylle efter med.

Pølsevognsjargonen og den rå humor, som normalt flyver hen over disken i Leif Hess Poulsens pølsevogn bag Hovedbanegården i København, er forstummet.

Fredag i sidste uge kørte Mr. Hess, som stamkunderne kalder den 57-årige pølsemand, sin pølsevogn i garagen. Her har den stået stille lige siden.

For selv den lille sult er forsvundet under corona-krisen.

»Turisterne er væk. Værtshusene bag Hovedbanegården er lukkede. Så de, der lige plejer at slå vejen forbi pølsevognen på vej hjem fra byen, er væk, og mine stamkunder fra de små, omkringliggende hoteller er også væk,« fortæller Leif Hess Poulsen.

På en normal dag langer Leif Hess Poulsen hotdogs, bøfsandwich og pølser med brød over disken for omkring 2.500 kroner.

Da Leif Hess Poulsen gjorde kassen op i fredags, lå der 675 kroner.

»Så tænkte jeg ‘I kan rende mig i røven' og kørte pølsevognen i garagen, og der kommer den til at stå, indtil det her corona er overstået.«

Frygter konkurs. Leif Hess Poulsen har været selvstændig pølsemand siden 2014. Corona-krisen har sendt pølsevognen i garagen. Foto: Mathias Røn Poulsen Vis mere Frygter konkurs. Leif Hess Poulsen har været selvstændig pølsemand siden 2014. Corona-krisen har sendt pølsevognen i garagen. Foto: Mathias Røn Poulsen

Mens den daglige indtægt nu har form som en løgring, skal udgifterne fortsat betales. Hver måned skal Leif Hess Poulsen lægge 7.000 kroner for leje af garage på Nørrebro til pølsevognen.

Samtidig har han et varelager med pølser, brød og andet til en værdi på omkring 15.000 kroner, hvor sidste salgsdato kommer tættere og tættere på.

Ingen ved lige nu, hvor lang tid Danmark er lukket ned. Grænserne er indtil videre lukket til og med påske, altså til midt i april.

»Der skal ikke gå lang tid, før jeg må dreje nøglen om. Jeg kan maks holde den kørende på den her måde i to måneder. Så må jeg jo gå konkurs,« siger Leif Hess Poulsen opgivende.

Han er også nødt til at passe på sig selv. Helbredet er ikke for godt, så lige nu er det også en overvejelse, om det er risikoen værd at udsætte sig selv for smitterisiko for at hente en omsætning på nogle få hundrede kroner i pølsevognen om dagen.

»Jeg er bange for, at det her bliver enden på mit liv som pølsemand. Jeg har haft flere blodpropper og hjerneblødninger og har gigt i ryg, skuldre og arme. Jeg går kun ud for at handle og så lige ned i garagen for at ordne noget på pølsevognen,« siger han.

Mandag lancerede regeringen en hjælpepakke til Danmarks 200.000 små selvstændige erhvervsdrivende såsom frisører, butiksejere og pølsemænd som Leif Hess Poulsen.

Regeringen er klar til at udskyde moms og skattebetaling for i alt 40 milliarder kroner. Men det hjælper ikke Leif Hess Poulsen, da hans salg er gået i nul.

Pølsevognen er kørt i garage. Udgiften til leje af garage skal fortsat betales, men uden indtægter. Foto: Mathias Røn Poulsen Vis mere Pølsevognen er kørt i garage. Udgiften til leje af garage skal fortsat betales, men uden indtægter. Foto: Mathias Røn Poulsen

»Det hjælper mig ikke en dyt, at regeringen nu vil udskyde momsbetalingen for små erhvervsdrivende. For jeg har jo ingen omsætning at betale moms af! Jeg har kun udgifter. Det ville have hjulpet mig, hvis jeg kunne få hjælp til at betale mine udgifter, altså min lejeudgift til garagen, men det kan jeg ikke få hjælp til. 'Op i røven', siger jeg.«

»Og ja, jeg er medlem af en a-kasse, men jeg kan først få adgang til dagpenge, når jeg er gået konkurs.«

Leif Hess Poulsen har været selvstændig pølsemand med egen pølsevogn siden 2014.

Før da var han jord- og betonarbejder, men det satte det skræntende helbred en stopper for.

»Jeg har ingen uddannelse, så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, hvis jeg ikke får min pølsevogn op at køre igen. Jeg kan selvfølgelig sælge pølsevognen. Men jeg kan ikke få ret meget for den. Måske 50.000 kroner. For hvem gider købe en pølsevogn nu?«

Lige nu løber milliardtabene på alverdens børser og hjemsendelsen af tusindvis af medarbejdere i store virksomheder som SAS med opmærksomheden og de store overskrifter.

Men i Indre By i København sidder en 57-årig pølsemand i sin lejelejlighed og frygter for fremtiden.

Et nationalt symbol er knækket. Cafe fodkold er kørt i garage.