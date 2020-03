'Det er en kold tid, som vi lever i. Alle går rundt og fryser.'

Ordene stammer fra en Kim Larsen-sang og blev citeret af tidligere statsminister og landsfader Anker Jørgensen i hans måske vigtigste nytårstale til den danske befolkning.

Året var 1977. Danmark befandt sig i den dybeste økonomiske krise siden 1930'erne. Det var denne krise, som Anker Jørgensen frygtede ville skabe kulde mellem danskerne.

Samme frygt kan man med rette have i dag, hvor corona-krisen får folk til at udskamme hinanden på de sociale medier, hvis de sætter den mindste fod forkert i forhold til myndighedernes anvisninger og påbud.

Tusindsvis af små erhvervsvdrivende – den lille frisørsalon, restauratører og mange andre, som er blevet tvunget til at lukke ned – frygter lige nu, at deres livsværk vil brase sammen under dem som et korthus.

Når krybben er tom, bides hestene, siger man.

Men i en kold tid, hvor isolationen fra de normale fællesskaber og utrygheden ved fremtiden kan få det værste frem i os mennesker, varmer det ekstra, når nogen viser overskud til andre.

Knap havde B.T. skrevet artiklen om pølsemanden Leif Hess Poulsen, som i fredags kørte sin pølsevogn i garage i København og frygtede konkurs – et nationalt symbol var knækket af coronakrisen – før skribenten af denne artikel modtog denne mail:

Poul Bøcker Cullura – eller bare Poul Købmand – er kommet pølsemanden Mr. Hess til undsætning under corona-krisen. Foto: Hornsherred Lokalavis Vis mere Poul Bøcker Cullura – eller bare Poul Købmand – er kommet pølsemanden Mr. Hess til undsætning under corona-krisen. Foto: Hornsherred Lokalavis

'Halløj. Nu skal du høre, jeg køber gerne hans varelager af pølser. Så skal jeg nok lave en god dag på parkeringspladsen foran vores butik, når krisen er overstået. Jeg smider det hele på frost, og så er vi klar til at tage det ud og fejre, at krisen er slut, når den dag sker.

Vil du formidle min kontakt til ham?

Mange hilsner Poul Købmand fra Meny i Skibby.’

For at det ikke skal være løgn, har Poul Købmand med det borgerlige navn Poul Bøcker Cullura, 49 år, flere gange været kunde i Leif Hess Poulsen pølsevogn bag Hovedbanegården i København.

Pølsevognen er kørt i garage. Udgiften til leje af garage skal fortsat betales, men uden indtægter. Foto: Mathias Røn Poulsen Vis mere Pølsevognen er kørt i garage. Udgiften til leje af garage skal fortsat betales, men uden indtægter. Foto: Mathias Røn Poulsen

Det fortæller han, da B.T. onsdag formiddag fanger ham over telefonen, mens han er ved at køre varer ud til Skibbys ældre og svagelige borgere, som må blive inden døre for at undgå smitte.

»Ja, det er lidt pudsigt. Jeg har flere gange hængt ved hans pølsevogn efter en våd nat. Så da jeg så jeres artikel om, at han havde måttet køre sin pølsevogn i garage på grund af krisen, tænkte jeg, at her kunne jeg da hjælpe,« siger Poul Bøcker Cullura.

»Leif og jeg havde en god snak i går. Og han er nu ved at gøre varelageret op, og så finder vi en pris på det. Vi har aftalt, at det, han har, det skal jeg nok købe. Og så når corona-krisen er overstået, skal det fejres med gratis hotdogs til alle på parkeringspladsen foran butikken her i Skibby. Så kommer Leif herop og hjælper med at lave hotdogs og pølser til alle kunder, og det skal være gratis.«

For Poul Bøcker Cullura handler det om at hjælpe andre i en situation, hvor han ikke selv lider nogen nød.

»Jeg har aldrig haft så travlt i butikken før. Tværtimod har vi det jo rigtig godt i detailhandlen, fordi der bliver købt mere ind, når folk ikke kan komme ud at spise. Men det gør ondt på Leif, at han skulle kassere en masse varer. Så hvis jeg kan hjælpe ved at købe nogle varer af ham, som jeg hurtigt kan afsætte heroppe, er det jo godt for alle,« siger han og tilføjer:

»Flere burde hjælpe. Vi må stå sammen i denne tid.«

I en lejelejlighed i København sidder Leif Hess Poulsen, 57 år, og kan næsten ikke finde ord for, at der findes personer som Poul Købmand, der rækker hånden ud og under kriseramte mennesker som ham.

»Jeg synes bare, det er så fedt! Det handler om næstekærlighed. Og hvis jeg kan hjælpe nogle andre, gør jeg det,« siger Mr. Hess, som hans stamkunder kalder ham.

Frygter konkurs. Leif Hess Poulsen har været selvstændig pølsemand siden 2014. Corona-krisen har sendt pølsevognen i garagen. Foto: Mathias Røn Poulsen Vis mere Frygter konkurs. Leif Hess Poulsen har været selvstændig pølsemand siden 2014. Corona-krisen har sendt pølsevognen i garagen. Foto: Mathias Røn Poulsen

»Jeg glæder mig allerede til vores pølsegilde, når den her corona-krise er overstået. Så skal jeg op og servere nogle pølser samme med Poul. Det handler om at give noget tilbage,« siger Leif Hess Poulsen.

Han gør en pause og siger så:

»Vi små selvstændige har jo nu også fået en god hjælpepakke (denne hjælpepakke, som er en anden end den, Leif omtaler i videoen over denne artikel, red.) fra regeringen og statsministeren. Jeg er meget taknemmelig. Så jeg vil gerne give så meget tilbage til samfundet, som jeg kan. For der kommer også en tid efter krisen, hvor der bliver behov for at hjælpe samfundet i gang igen.«

Ja, det er en kold tid, som vi lever i. Men vi har det da nogenlunde her. Her i Daaaanmark.