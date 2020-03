Shoppingturen til London i påsken er aflyst. Det samme gælder grænsehandlen i Tyskland.

Men selv om grænserne er lukkede, og flytrafikken er stendød, kan du stadig gøre et kup.

Corona-krisen har nemlig den seneste måned sendt kurserne på britiske pund samt norske og svenske kroner ned i rekordlave niveauer.

»Man må sige, at kurserne har udviklet sig i danske forbrugeres favør. Det betyder, at hvis vi køber vores varer i britiske, norske eller svenske web-butikker, er varerne alt andet lige blevet billigere. Den danske krone strække ganske enkelt noget længere,« siger forbrugerøkonom i Nordea Ann Lehmann Erichsen.

Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom i Nordea Foto: Pressefoto Vis mere Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom i Nordea Foto: Pressefoto

Det britiske pund er siden den 25. februar i år faldet med 10 procent.

Den norske krone er i samme periode styrtdykket med 17,1 procent, og den svenske krone er faldet med 4,5 procent.

Navnlig i Storbritannien vil danske forbrugere kunne gøre nogle gode køb, siger Reimer Ivang, som er ekspert i e-handel og gæsteforsker ved Aalborg Universitet.

Han påpeger, at danskerne allerede før krisen købte meget kosmetik og tøj på britiske webshops.

Kursen på bl.a. britiske pund er faldet markant under corona-krisen. Det gør det billigere at shoppe i britiske web-butikker Foto: Thomas Freitag Vis mere Kursen på bl.a. britiske pund er faldet markant under corona-krisen. Det gør det billigere at shoppe i britiske web-butikker Foto: Thomas Freitag

»Mange danskere kan engelsk og har let ved at navigere rundt på engelske webshops. Dertil er der nogle store internationale spillere som for eksempel Boozt.com på det britiske marked, som i forvejen har skarpe priser og et stort udbud,« siger Reimer Ivang.

»Nu kan man så gøre en ekstra god handel, fordi valutakursen på pundet er faldet ganske meget.«

Alene kursfaldet gør eksempelvis en jakke til 220 britiske pund knap 200 kroner billigere.

Selv om den norske krone er faldet endnu mere end pundet, er det ikke nødvendigvis på norske webshops, at man kan gøre den allerbedste handel, da prissætningen i Norge er høj, siger Reimer Ivang.

Seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk Morten Bruun Pedersen opfordrer samtidig forbrugerne til at tænke sig om, før de lægger en ordre i en udenlandsk webshop i disse corona-tider.

»Man skal i hvert fald overveje, om webshoppen overhovedet kan levere varen,« siger han.

Statsminister Mette Frederiksen vil nok ikke ligefrem anbefale danske forbrugere at shoppe løs på udenlandske webshops, men i stedet opfordre til, at man lægger pengene i danske web-butikker for at holde hånden under dansk erhvervsliv, påpeger Reimer Ivang.

»Som forbrugere har vi også et personligt ansvar. Det har jo en konsekvens, hvor vi lægger vores penge. Så jeg vil også opfordre til, at man handler lokalt. Der er i forvejen flere danskere, der handler på nettet i udlandet, end der er udlændinge, der handler på danske net-butikker,« siger Reimer Ivang og tilføjer:

Så meget er er pundet og andre valutaer faldet Britiske pund: Kurs 25. februar: 893,23. Kurs 23. marts: 803,55. Udvikling: - 10 procent Norske kroner: Kurs 25. februar: 73,52. Kurs 23. marts: 60,95. Udvikling: - 17,1 procent Svenske kroner: Kurs 25. februar: 70,68. Kurs 23. marts: 67,48. Udvikling: - 4,5 procent Euro: Kurs 25. februar: 747,01. Kurs 23. marts: 747,06: Udvikling: 0 procent US Dollars: Kurs 25. februar: 689,12 Kurs 23. marts: 692,81. Udvikling: 0,5 procent Kilde: Nationalbanken, 24. marts, 2020

»Den danske forbruger skal gøre op med sig selv, om man ønsker, at der stadig findes danske virksomheder, når vi kommer ud på den anden siden af corona-krisen. Hvis man gør det, er det nu vi skal støtte dem.«

Samme melding lyder fra Niels Ralund, direktør i Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH).

»Den øgede handel online er lige nu en økonomisk livline for både virksomheder og medarbejdere rundt om i landet,« siger han og tilføjer:

»Hver en ordre gør en kæmpe forskel for virksomhederne, som jo i høj grad er med til at finansiere den fælleskasse, der hjælper rigtig mange. Så hvis vi som forbrugere har mulighed for at hjælpe virksomhederne, så skal vi gøre det.«