De to corona-generalløjtnanter, Søren Brostrøm og Kåre Mølbak, kom i sommer på kollisionskurs.

Årsag: en artikel i Politiken.

Søren Brostrøm var rasende, skriver Berlingske.

Årsagen kræver en lidt længere forklaring:

9. juni 2020 udgav Politiken et længere interview med den faglig direktør i Statens Serum Institut under overskriften:

»Kåre Mølbak: Jeg sagde til regeringen, at det ville give genlyd i samfundet.«

I artiklen fortæller Mølbak sin version af, hvad der skete op til Mette Frederiksens beslutning om at lukke Danmark ned 11. marts 2020.

Blandt andet fremgår det, at han syntes, »det var en god idé« med de vidtgående tiltag, som regeringen havde præsenteret for ham for. Også selv om han ikke selv havde været med til at lave anbefalingerne.

Timingen var ikke tilfældig, mener flere anonyme kilder ifølge Berlingske. I slutningen af maj kunne flere medier berette, at direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm i mails med Sundhedsministeriet havde advaret mod nedlukningen, fordi det ville have »betydelige negative samfundsmæssige og økonomiske effekter«. Statsminister Mette Frederiksen blæste dog på Søren Brostrøms advarsler.

Interviewet i Politiken fik ifølge en anonym kilde refereret i Berlingske Søren Brostrøm til at reagere.

»Søren Brostrøm blev rasende over den artikel,« står der.

Han mente, at det var spin fra Sundhedsministeriet, der ifølge kilden flere gange har trynet Kåre Mølbak.

»Det lugtede langt væk af en politisk manøvre fra et ministerium eller en spindoktor, der var ført ud i livet af Mølbak,« siger den anonyme kilde til Berlingske.

Sagen skriver sig ifølge Berlingske ind i en større magtkamp mellem Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

Flere eksperter fortæller til Berlingske, at Statens Serum Institut og dets sundhedsfaglige vurderinger har været styret af Sundheds- og Ældreministeriet under coronakrisen. Modsat normalt, hvor instituttet sender dets faglige anbefalinger videre til ministeriet uden indblanding.

Blandt andet fik forskerne i Statens Serum Institut ifølge Berlingske i en intern mail i april måned besked på, at de ikke måtte svare journalister eller medier direkte – alt skulle gå via en presseafdeling.

Ifølge tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen Else Smith et det et udtryk for, at Statens Serum Institut har ladet sig kue politisk under coronakrisen.

Hverken Kåre Mølbak eller Søren Brostrøm har ønsket at udtale sig til Berlingske.

I et skriftligt svar til Berlingske skriver Sundheds- og Ældreministeriet, at det er helt sædvanlig praksis, at departementet bestiller bidrag og faglige vurderinger for at kunne rådgive regeringen på et oplyst grundlag, men det altid er »uden et ønske om bestemte konklusioner«.

Desuden skriver ministeriet til Berlingske, at departementet og styrelserne »er rykket tættere sammen« på grund af coronaepidemien.