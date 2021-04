I coronaåret 2020 faldt musikeres koncertindtægter fra Koda med 76 procent i forhold til 2019.

Corona har sat en stopper for, at vi indtil videre kan mødes i tætte forsamlinger og skråle med på sangene fra vores yndlingskunstnere. Det har i den grad smittet af på danske kunstneres koncertindtægter.

Tal fra organisationen Kodas årsberetning for 2020 viser, at musikerne således fik udbetalt 76 procent mindre af Koda for koncerter i 2020 sammenlignet med året før.

I alt lød omsætningen på koncerter i 2020 på 46 millioner kroner, mens tallet i 2019 hed 91 millioner. For megakoncerter var tallene henholdsvis 3 og 14 millioner kroner.

Koncertudbydere betaler gennem Koda for den musik, kunsterne spiller. Derved bliver der årligt udbetalt penge til alle kunsterne, som står bag den musik, der bliver spillet.

Koda organiserer betalingen til danske musikere, som er medlemmer af organisationen. Derfor er tallet blot et udtryk for den del af branchen, som Koda organiserer, hvorfor det samlede tal kan se anderledes ud.

Spørger man Kodas direktør Gorm Arildsen, er faldet på koncertområdet betydeligt.

- Coronapandemien var skyld i et betydeligt økonomisk tab for Koda i 2020, og det har været et år præget af en enorm usikkerhed omkring fremtiden, siger han i en skriftlig kommentar.

Kodas største indtægt kommer fra betalingen af musik i radio og tv. Koncertindtægter tæller kun omkring ti procent af den samlede indtægt.

Anderledes ser det ud for musikerne, for hvem 60 procent af indtægterne stammer fra, at de kan komme ud og spille live for et betalende publikum. Det viser en branchestatistik af dansk musikomsætning lavet af Rambøll og Dansk erhverv.

Og det er derfor også dem, der er hårdest ramt af nedlukninger, fortæller Gorm Arildsen.

- Det er ingen tvivl om, at det har en stor betydning for de danske kunsterne, der får størstedelen af deres indtægter fra koncertområdet, når over halvdelens af deres indtægter er forsvundet, siger han.

- Kulturlivet har været lukket det meste af året og er stadig helt eller delvist lukket ned. Det er endnu uvist, hvornår og i hvilket omfang koncertområdet kan vende tilbage til et oprindelige niveau, ligesom vores indtægtstab fra udlandsområdet først vil slå igennem i årets udbetalinger, siger han.

/ritzau/