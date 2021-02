Skiløjperne er langt væk i år, men mon ikke der alligevel er mange, der glæder sig til en velfortjent vinterferie?

Uge syv og otte er traditionen tro lig med fri i mange danske familier, og sådan er det også i år – pandemi eller ej.

Det er altid surt at blive syg lige før eller under en ferie, men i år er coronaen en ekstra joker.

For hvad har du ret til, hvis du bliver ramt af corona eller sendt i karantæne lige før din ferie?

(Modelfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (Modelfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

Svaret er, at der her gælder de samme regler, som ved al anden sygdom, fortæller souschef i Dansk Metal, Peter Faber:

»Hvis en lønmodtager bliver syg med corona eller anden sygdom, når vinterferien begynder, så har vedkommende ikke pligt til at begynde ferien,« forklarer han og tilføjer, at du har ret til erstatningsferie, hvis du bliver syg i mere end fem dage under ferien og kan stille med en lægeerklæring.

De samme regler gælder, hvis sundhedsmyndigheder eller en læge beder dig om at gå i hjemmekarantæne op til vinterferien.

»Her er du stillet på samme måde som ved anden sygdom. Altså, du har ret til at udskyde din ferie,« siger Peter Faber.

Det særlige ved coronapandemien er jo, at du udover selv at blive syg også kan være så uheldig at komme i kontakt med en smittet og derfor blive sendt i karantæne.

Hvad gør man så med sin ferie?

»Du har ikke ret til at udskyde din ferie, hvis du har været nærkontakt til en smittet. Her skal du indgå i en dialog med din chef, hvis du gerne vil udskyde ferien,« siger Peter Faber.

Dansk Metal råder dog til, at du – hvis du bliver i tvivl om reglerne – søger råd hos din fagforening, hvis du har sådan en.