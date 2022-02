Hoste i ærmet. Holde afstand. Lufte ud. Spritte hænder.

Vi kender efterhånden de nye, gode vaner til ukendelighed, efter corona blev en del af vores hverdag tilbage i begyndelsen af 2020.

Men det er ikke kun egne vaner, vi danskere går op i.

Vi er også gode til at holde øje med hinanden. I hvert fald hvis man skal tro en ny YouGov undersøgelse, som B.T. har fået foretaget.

Her står det klart, at 47 procent af de adspurgte siger ja til, at de holder øje med deres kollegers hygiejnevaner.

44 procent holder mere fysisk afstand til kolleger end før corona.

Læg dertil, at 31 procent synes, det nu er mindre acceptabelt, hvis en kollega møder syg på arbejde.

»Vi har jo lært nogle nye vaner, og at corona kunne være farligt. Men det er det jo egentlig ikke længere. Det kan skabe nogle samarbejdsvanskeligheder og gå ud over kollegaskabet på jobbet, hvis nogle påtager sig politibetjent-rollen. Det er ikke så godt, hvis det skader tilliden til hinanden,« siger psykolog Keld Molin.

Har du oplevet en konflikt med nogen, fordi de ikke holdt tilstrækkeligt med afstand til dig?

Ifølge ham er det er ikke alle, der er bevidst om, at det er angst, når de holder øje med andre.

»Det er typisk det, vi kalder katastrofetanker, altså at vi kommer til at gøre det større og farligere, end det i virkeligheden er. Det er en ubevidst tankeproces, som man kan øve sig i at tage mere afslappet,« siger psykologen.

Også hos Sundhedsstyrelsen har man lagt mærke til, at alt ikke er, som det plejer. Af samme årsag igangsatte styrelsen tidligere på året ‘Stå sammen’-kampagnen, som blandt andet bestod af en række kampagnefilm på tv og i biografen, der sætter fokus på de nye vaner i forskellige hverdagssituationer, herunder på arbejdspladsen.

For eksempel kan man i en af filmene se nogle kollegaer diskutere, om der skal nyses i ærmet, eller om vedkommende skulle være blevet hjemme fra arbejde.

Sundhedsstyrelsen har i en række kampagnefilm sat fokus på, at det kan være svært at respektere og acceptere hinandens vaner i en coronatid. Foto: Sundhedsstyrelsen.

»Vi er gået fra, at danskernes hverdag har været fyldt med konkrete restriktioner, der har bestemt vores adfærd, til en dagligdag, hvor det nu igen er op til den enkelte, hvordan man opfører sig i forhold til at forebygge smitte. Det kan skabe nogle hverdagskonflikter mellem mennesker, når opfattelsen af trussel og farlighed er forskellig. Derfor vil vi gerne opfordre til, at vi ikke graver grøfterne dybere mellem os, men i stedet respekterer hinanden,« siger kommunikationschef hos Sundhedsstyrelsen Eva Tolstrup Ziegler og tilføjer:

»Vi ville gerne vise, at man skal huske at passe godt på hinanden og rumme de forskellige grader af bekymringer, der er,« siger hun.

At Sundhedsstyrelsen netop har valgt arbejdspladsen som omdrejningspunkt i en af kampagnefilmene, skyldes ifølge Ziegler, at der er mange, der i en længere periode har arbejdet hjemmefra.

»Derfor har det været en stor ting for mange at komme ind på arbejde og få det til at fungere med folk, der kommer tæt på, og vinduer, der er åbne,« siger Eva Tolstrup Ziegler.

På spørgsmålet om, hvorvidt vi så nogensinde kommer tilbage til ‘normalen’, svarer psykolog Keld Molin:

»Det er ikke sikkert, vi nogensinde kommer tilbage til normalen. Før i tiden gik vi jo ikke så meget op i, om vi smittede hinanden med forskellige ting, og om man gav hånd, efter man havde hostet. Så dengang var det nok lidt for lidt. Men nu, hvor vi ved mere om smitte, så er det nok svært helt at slippe,« siger han.