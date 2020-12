De rigeste svenskere tager tilsyneladende ikke coronavirus voldsomt tungt på trods af, at netop Sverige er et af de lande, som er hårdest ramt af covid-19 med stort pres på sygehusvæsenet.

For på de kendte skisportssteder i Sälen og i Jämtland er der netop nu stort set samme aktivitet, som der plejer at være i juleugen. Her står svenskerne simpelthen i kø ved lifterne, akkurat som de er vant til.

Men mens de mest velstillede stort set gør, som de altid har gjort på denne tid af året – tager på fjeldet og spænder skiene under fødderne – har de lavest lønnede svenskere markant ændret adfærd og holdt sig langt væk fra indkøbscentre og torve i de store byer.

Det er mobilselskabet Telia, som i samarbejde med SVT har analyseret mobildata for Telias kunder i dagene op til og umiddelbart efter juleaften.

»Kigger man på de mest almindelige rejser til skiområderne i perioden 19.-25. december, kan vi se, at folk primært kommer til fra de nærliggende kommuner. Men det er klart, at der er mange, som er kommet til fra andre steder også,« siger Elin Allison, der er strategichef for dataanalyse hos Telia.

Derimod viser de analyserede data, at i områderne i og omkring indkøbscentrene på Trianglen i Malmø, Hötorget i Stockholm og Nordstan i Gøteborg er aktiviteten gået voldsomt ned sammenlignet med samme periode i et normalt år.

Nedgangen er på henholdsvis 41 procent, 50 procent og 64 procent.

På trods af at svenskerne med lav- og mellemindkomst har taget budskabet til sig om at holde afstand og så vidt muligt blive hjemme, kan det endnu ikke mærkes i sundhedssektoren.

Det siger Björn Eriksson, sundheds- og sygehusdirektør i Region Stockholm, til SVT:

»Det er glædeligt, at så mange følger rådene om, at man så vidt muligt ikke skal flytte sig rundt i byen og forsøger at holde afstand. Men vi kan endnu ikke se, at det har haft nogen effekt på behovet for at få behandling,« siger direktøren.

Sverige har indtil nu haft knap 8.300 dødsfald relateret til coronavirus.

Til sammenligning har vi i Danmark i skrivende stund registreret 1.204 personer døde med covid-19.