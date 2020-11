En simpel, men ganske genial idé. Mere skal der ikke til for at nå verdenspressens opmærksomhed.

Det har de opdaget i Aalborg Zoo, hvor julehumøret er accelereret efter, at medier som BBC og CNN har bemærket, hvordan attraktionen har løst udfordringen med at skabe hyggelig stemning inden for corona-sikre rammer.

»Vi er vanvittigt stolte over den måde, den her idé er blevet modtaget på. Vi havde på fornemmelsen, at det ville være et hit og kan se, at den er gået viralt på blandt andet Twitter i det meste af verden,« siger direktør i Aalborg Zoo Henrik Johansen til lokalmediet AalborgNu.

Som billederne viser, har den zoologiske have fundet på at lave en ‘rystekugle' i stor størrelse, der gør det muligt for de besøgende børn at komme til at hilse på selveste julemanden.

Julemanden i coronasikker plastikboble åbner Julen i Aalborg Zoo, fredag den 13. november 2020. Hele Aalborg Zoo er pyntet op til jul med masser af julelys og stemning. Men julemanden må jo i år ikke komme tæt på børnene og samle for mange mennesker. Derfor har man lavet denne sikre "julemandsboble" hvor børnene kan komme tæt på uden risiko for smittespredning. Foto: Henning Bagger Vis mere Julemanden i coronasikker plastikboble åbner Julen i Aalborg Zoo, fredag den 13. november 2020. Hele Aalborg Zoo er pyntet op til jul med masser af julelys og stemning. Men julemanden må jo i år ikke komme tæt på børnene og samle for mange mennesker. Derfor har man lavet denne sikre "julemandsboble" hvor børnene kan komme tæt på uden risiko for smittespredning. Foto: Henning Bagger

Vel at mærke uden smittefare eller behov for mundbind.

Det tiltag har CNN viderebragt i en billedserie om, hvordan coronavirus har ændret menneskers liv verden over.

BBC har bragt et billede af den danske julekugle på Instagram.

‘Corona-virus betyder måske, at julen er lidt anderledes i år, men det stopper ikke Julemanden fra at sprede en masse glæde. I Aalborg Zoo i Danmark siger han hej til børnene fra en speciel “boble” – komplet med en snemand, slæde og andre godter fra Nordpolen,’ skriver mediet i opslaget på det sociale medie.

88.000 ‘synes godt om’ opslaget.

Også Skynews i England har skrevet om ideen fra Aalborg og bemærker i den anledning, at billederne viser, at ‘julemanden forbereder sig på sin første jul under COVID-pandemien.’