Herning har i forhold til andre danske byer uden for hovedstaden haft relativt flest tilfælde af covid-19-patienter.

Nu er en særlig gruppe fra Regionshospitalet Hernings forskningscenter, kaldet NIDO, i gang med at forsøge at finde grunden eller grundene til, hvorfor netop det midt- og vestjyske område har særligt mange coronasmitte-tilfælde, der har udviklet sig til covid-19.

»I pandemiens tidlige fase i Danmark er der observeret en relativ øget forekomst af covid-19-patienter i Hospitalsenheden Vest. På den baggrund undersøger hospitalet mulige årsagssammenhænge til sygdomsbilledet blandt patienterne,« siger kommunikationschef Finn Møller.

Helt konkret vil man gennemgå og granske patientjournalerne særligt nøje og forsøge at finde et mønster, så man ad den vej forhåbentlig finder frem til hovedårsagen for coronasmitten.

»Vi anvender oplysninger fra patientjournalerne om blandt andet sygehistorien. Det er et klinisk kvalitetsprojekt, som ikke indeholder smitteopsporing,« fortæller Finn Møller.

I lokalområdet og ikke mindst på de sociale medier går rygtestrømmen lystigt om, hvad der er eller kan være den direkte grund til, at Herning er blevet en slags provinsens epicenter for covid-19.

Ikke mindst tales der om et stort anlagt hingstekårings-stævne, som blev afviklet i begyndelsen af marts, og hvor ikke færre end 55.000 tilskuere mødte op.

Andre mener, coronasmitten skyldes en Superliga-kamp mellem FC Midtjylland og Sønderjyske på MCH Arena.

Andre igen er overbevist om, at smitten er blevet spredt med udgangspunkt i et guldbryllup.

Et fjerde rygte går på, at det må være en bestemt benzinstander på en tankstation i Herning by, der er kilden.

Men ingen ved det. I al fald ikke endnu.

Forskningscenter NIDO håber at have de første resultater klar om to til tre uger.