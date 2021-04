»Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Vi er seksuelle væsener, og selvfølgelig skal man dyrke sex også som single i en tid med corona.«

Søren Brostrøm sagde det. Men det er tilsyneladende ikke alle, der har fulgt hans anbefaling om at holde gang i lagengymnastikken.

Weekendavisen har sammen med forskere i seksualitet taget et kig på de foreløbige studier af pandemiens effekt på vores sexliv.

Og konklusionen er klar: Færre samlejer. Øget angst. Mere onani.

I det hidtil største studie om coronapandemiens påvirkning af vores sexliv har knap 7.000 italienere, singler som kærestepar, unge som ældre, fortalt forskerne om deres sexlyst og humør under corona.

Hvor knap en femtedel af deltagerne i forvejen ikke var seksuel aktive, voksede den andel til næsten to ud af tre under corona.

Samme tendens ses i studier fra Kina, Tyrket og USA, hvor der også er set en nedgang i samlejer, mens flere har gjort det selv.

Det giver måske også sig selv, at singler under nedlukningerne har haft lidt sværere betingelser for at mødes med sexpartnere.

Men også hos parrene er der noteret nedgang i antallet af samlejer.

For jo, der blev talt om et muligt babyboom, når vi nu lige pludselig fik ekstra tid sammen hjemme i privaten.

Men nej, den ekstra aktivitet i lagnerne udeblev.

Og det mener Birgitte Schantz Laursen, som er lektor ved Aalborg Universitet og specialist i sexologisk rådgivning ved universitetshospitalet, især skyldes de bekymringer, der følger med en pandemi: smittefare, økonomiske konsekvenser, usikkerhed om fremtiden.

Hun har parallelt med coronaudbruddet noteret sig et udbrud af konflikter blandt de par, der er kommet til klinikken.

»Nogle er blevet påvirket af corona i form af stress og angst, og det gør, at man ikke har lyst til sex. Andre går og bliver irriteret på hinanden derhjemme, og mange latente konflikter, der før kunne holdes i skak ved at være væk fra hinanden, kommer her i fuldt flor,« siger Birgitte Schantz Laursen til Weekendavisen.

Det store italienske studie har dog også givet nogle mere positive resultater, som underbygger Søren Brostrøms anbefalinger.

Nemlig at sex er sundt – ikke mindst for humøret.

De personer, der har haft en høj seksuel aktivitet under pandemien, er også dem, der har haft mindst angst og depression.

Så op på hesten igen, som man siger.