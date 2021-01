Togtrafikken over Storebælt faldt i julen 2020 med mere end 50 procent sammenlignet med året før.

Coronapandemien medførte, at der absolut ikke blev nogen trængsel og alarm i juletrafikken i 2020.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Transport- og Boligministeriet.

Særligt i den kollektive trafik var der markant færre rejsende end normalt.

Der blev over jul registreret et fald på mere end 50 procent i brugen af rejsekort sammenlignet med juleugen i 2019.

- Det er rigtig positivt, at danskerne tog anbefalingerne til sig og rejste mindre i julen, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i meddelelsen.

For trafikken over Storebælt var billedet det samme. I togtrafikken var der et fald på mere end 50 procent sammenlignet med sidste år, mens faldet for busser på tværs af landet lød på omkring 80 procent.

Transportministeren formoder, at mange af dem, der havde behov for at rejse i forbindelse med jul, valgte at tage bilen i stedet.

Men også på vejene var der god plads over jul, da trafikken var reduceret med mere end 20 procent sammenlignet med julen 2019.

Benny Engelbrecht opfordrer befolkningen til at fortsætte med at følge retningslinjerne - også i den kollektive transport.

- Vi er i en meget alvorlig situation, hvor der er brug for, at alle gør, hvad de kan for at undgå at sprede smitten. Det gælder i alle dele af samfundet, og vi holder den kollektive trafik i gang for dem, der har en samfundskritisk funktion, og for dem, der ikke har en bil selv, siger han.

Tirsdag kom transportministeriet med nye krav til transportvirksomhederne om at sikre afstand mellem passagererne.

Fremover skal der medtages så få passagerer, at man ikke behøver at sidde direkte over for eller ved siden af hinanden.

Derudover skal DSB hurtigst muligt genindføre krav om pladsbillet i regionaltog. Kravet gælder allerede i InterCity- og InterCityLyn-tog.

/ritzau/