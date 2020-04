Cirka tre ud af ti oplever at have meget mere kvalitetstid med familien. Det er mere end for en måned siden.

For at mindske risikoen for at blive smittet med corona er det de seneste uger blevet anbefalet at blive mest muligt hjemme.

Det ser for mange ud til at have givet mere tid sammen med familien. Det viser en ny undersøgelse lavet af analysevirksomheden Voxmeter.

I undersøgelsen svarer 29,5 procent - eller knap tre ud af ti - at de oplever, at de har meget mere kvalitetstid med de andre personer i husstanden.

Det er en del mere end de 21,1 procent - eller godt to ud af ti - der svarede det samme for en lille måneds tid siden.

De seneste ugers stigning kan skyldes, at situationen lige nu får flere til at rykke sammen med de nærmeste. Det vurderer børne- og familieforsker Per Schultz Jørgensen, professor emeritus og tidligere formand for Børnerådet.

- Jeg tror, det er familier, der oplever, at de skal stå imod et ydre pres.

- Derfor føler de, at de skal stå sammen, støtte hinanden og hjælpe hinanden igennem den svære tid, de er i.

- Det oplever mange som en ny og forbedret udgave af dem selv, forklarer Per Schultz Jørgensen.

Han tror, at når det ydre pres aftager, så vil det indre sammenhold heller ikke være lige så nødvendigt længere.

- Men jeg tror til gengæld også, at vi kommer til at leve med coronakrisen i lang tid fremover.

- Derfor vil den også kræve meget af familien og af det indre sammenhold, siger forskeren.

Undersøgelsen fra Voxmeter er baseret på svar fra 1044 repræsentativt udvalgte personer.

Mens en del af dem oplever at have meget mere kvalitetstid med de andre i husstanden, så er der også nogen, der oplever det modsatte.

Fem procent svarer, at de oplever at have meget mindre kvalitetstid. For en lille måneds tid siden var det 3,4 procent, der oplevede det samme.

I undersøgelsen er der også stillet en række andre spørgsmål. Blandt andet er respondenterne blevet spurgt til, om de har aflyst eller undladt at bestille en ferie eller en rejse.

Det svarer 55,6 procent - eller mere end halvdelen - ja til. For en måneds tid siden var det ned mod 25,1 procent, der svarede ja til det samme.

/ritzau/