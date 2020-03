Tusindvis af danskere sidder i disse dage og tøver med at bestille påskeferien eller årets sommerferie. For dækker afbestillingsforsikringen, hvis rejsen går til et land eller område, som bliver ramt af coronavirussen?

Det enkle svar er, at det ikke er så simpelt at svare på.

Det afhænger nemlig af, hvilket forsikringsselskab du har tegnet rejse- og afbestillingsforsikring hos. Sådan lyder det fra Anja Lintrup Sørensen, som er konsulent i Forsikringsoplysningen.

»Det er ikke alle rejseforsikringer, der dækker, fordi der opstår smittefare på rejsemålet. Så det bedste råd, vi kan give, er, at man både tjekker, hvordan man er dækket hos sit forsikringsselskab og hos Udenrigsministeriet rejsevejledninger,« siger hun.

Hun tilføjer, at man bør gøre det jævnligt, fordi forsikringsselskaberne løbende ændrer vilkår, i takt med at virussen spreder sig, ligesom Udenrigsministeriet opdaterer rejsevejledningerne time for time. Generelt skal man ifølge Anja Lintrup Sørensen tjekke tre ting for at sikre sig, at man er dækket af sin rejseforsikring:

1) Man skal sikre sig, at rejseforsikringen indeholder en afbestillingsforsikring. Gør den ikke det, kan den tilkøbes.

2) Man skal læse det med småt: Afbestilingsforsikringen dækker som udgangspunkt kun coronavirus, hvis afbestillingsforsikringen i forvejen dækker smittefare/epidemier.

3) Man skal tjekke Udenrigsministeriets rejsevejledninger, som løbende opdateres. Afbestillingsforsikringen dækker kun, hvis Udenrigsministeriet fraråder rejser til dit rejsemål.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til det nordlige Italien, herunder Venedig. Foto: ANDREA PATTARO Vis mere Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til det nordlige Italien, herunder Venedig. Foto: ANDREA PATTARO

Danmarks største forsikringsselskab, Tryg, dækker i de almindelige afbestillingsvilkår rejser, der må aflyses på grund af epidemier.

Det betyder, at man er dækket af sin afbestillingsforsikring, hvis man har bestilt en rejse til områder eller lande, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til. Det vil sige rejsemål, som ministeriet markerer med rødt, for eksempel den nordlige del afItalien. Afbestilling forudsætter, at du har tilvalgt afbestillingsdækningen på din rejseforsikring, og der er 14 dage eller mindre til din rejse.

Tryg dækker også rejser til områder eller lande, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til. Det vil sige de rejsemål, som ministeriet markerer med orange, for eksempel resten af Italien og Kina. Igen gælder det, at der skal være 14 dage eller mindre til din rejse.

Tryg dækker ikke afbestilling af rejser til områder eller lande, hvor Udenrigsministeriet opfordrer til at være ekstra forsigtig. Det vil sige de rejsemål, som Udenrigsministeriet markerer med gul.

Udenrigsministeriet fraråder rejser til Tyrol, som er et populært skiferie-område. Foto: ALBERTO PIZZOLI Vis mere Udenrigsministeriet fraråder rejser til Tyrol, som er et populært skiferie-område. Foto: ALBERTO PIZZOLI

Hos alle forsikringsselskaber gælder det, at du IKKE er dækket, hvis du trodser Udenrigsministeriets rejsevejledninger og bestiller en rejse til et land eller område, som Udenrigsministeriet allerede fraråder at rejse til, altså røde og orange områder og lande.

Samtidig gælder det generelt, at din afbestillingsforsikring skal være trådt i kraft, før Udenrigsministeriet fraråder indrejse til områder eller lande.

Nogle rejsebureauer, for eksempel Profil Rejser, tilbyder nu helt ekstraordinært – for at imødegå den brat faldende efterspørgsel på rejser – gratis afbestilling uden begrundelse helt frem til 14 dage før planlagt afrejse.