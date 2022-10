Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var med »blødende hjerte og en tåre i øjet,« at ejeren af Sans Souci Restaurant og Vinstue, Carsten Vinding, måtte melde ud, at de var nødt til at dreje nøglen om.

Det fortalte han i et opslag lørdag på restaurantens Facebook-side.

I går, lørdag, var således også sidste aften med servering i den historiske restaurant på Frederiksberg.

Restauranten har eksisteret siden 1902 under samme navn.

Det er mærkeligt, skriver ejeren Carsten Vindning, for der har været proppet med gæster på det seneste, og de har fået de fineste anmeldelser.

Men de er blevet indhentet af fortiden, lyder det:

»Coronaen har tæret på vores økonomi, og vi orker ikke mere ikke at ikke kunne få løn eller have penge med på arbejde, samtidig er vores fødevarer steget så meget samt en for os urimelig husleje.«

Carsten Vinding skriver, at de føler, at de svigter både deres gæster og deres personale, men at de samtidig føler, de har gjort alt for at kunne fortsætte.

Det er bare ikke lykkedes i sidste ende.

Derfor drak gæster og personale en gravøl sammen lørdag efter klokken 21, inden parret måtte låse restaurantdøren bag sig en sidste gang.