Titusindvis af danskere strømmede til Røde Kors for at hjælpe under første nedlukning

Selv om social afstand har været en fast del af hverdagen under coronapandemien, har flere danskere valgt at lave frivilligt socialt arbejde.

Det viser nye tal fra Frivillighedsundersøgelsen, der er udarbejdet af Vive, som er Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Fem procent af de 7191 adspurgte i undersøgelsen svarede, at de havde deltaget i frivilligt arbejde i det sociale område i 2020.

Undersøgelsen bliver foretaget hvert ottende år, og i 2012 og 2004 var andelen tre procent.

Generelt har der dog været et fald i danskere, der har været frivillige. Andelen er faldet fra 43 procent i 2012 til 40 procent i 2020.

Selv om der er gået otte år siden sidste Frivillighedsundersøgelse udkom, mener Helle Hygum Espersen fra Vive, at faldet er forårsaget af coronapandemien. Hun følger udviklingen og siger, at coronakrisen klart har sat festivaler og foreningsarbejde med frivillige på pause.

- Ellers har der været bemærkelsesværdigt stabilt siden den første frivillighedsundersøgelse i 2004.

Udviklingen i frivilligheden på det sociale område har Røde Kors mærket i høj grad under coronakrisen.

To uger inde i nedlukningen i 2020 fik organisationen 17.000 nye frivillige, der ville hjælpe akut under coronapandemien. Normalt har Røde Kors 34.000 faste frivillige tilknyttet, og derfor er interessen bemærkelsesværdig.

- Jeg tror, vi alle har kunnet mærke den her krise og haft brug for at række ud til hinanden, siger Marie-Louise Gotholdt, der er national chef for Røde Kors i Danmark.

Der har især været en stigning i det frivillige arbejde på nettet.

- Der er en masse hjælpeaktiviteter, der har været sat i gang med indkøb, når folk har været i karantæne og en lang række virtuelle rådgivningsaktiviteter, siger Helle Hygum Espersen fra Vive.

