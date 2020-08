Det virker tilsyneladende svært for gæster og barer at overholde regeringens helt særlige retningslinjer for ophold på beværtninger under corona-krisen.

Denne gang er det The Dubliner på Strøget i København, der har svært ved at finde ud af, hvad der er tilladt og hvad, der ikke er.

På en video, B.T. har fået adgang til, der er optaget fredag aften omkring 22.30, ses det tydeligt, hvordan mange mennesker danser og synger på et tætpakket dansegulv i en sådan grad, at det får epidemiologiprofessor Allan Randrup Thomsen til at stille spørgsmål ved samværet på den irske pub.

»Jeg må indrømme, at jeg umiddelbart vil sætte spørgsmål ved, om det er inden for retningslinjerne,« siger Allan Randrup Thomsen til B.T.

Regeringens retningslinjer lyder helt præcist, at:

Værtshuse, cafeer og barer må ikke gennemføre aktiviteter eller indrettet på måder, der får dem til at minde om natklubber eller diskoteker. Fx ved at etablere et dansegulv. Lokaler, der anvendes som spillesteder med stående publikum, er på nuværende tidspunkt lukket.

Og netop det, at der i videoen bliver danset tæt og lavet fagter til lyden af YMCA, som livebandet står for, er Allan Randrup Thomsen uforstående overfor:

»Som jeg kan se det, er der ingen tvivl om, at forskellen fra et diskotek til The Dubliner er stort set nul. De står tæt, og der er dans. Det troede jeg faktisk ikke var tilladt i barerne. Jeg kan heller ikke se, at nogen har mundbind på, og ja, det er svært at se forskellen fra et diskotek, der jo af gode grunde ikke må holde åbent,« siger Allan Randrup Thomsen til B.T.

Problemer er, at smitterisikoen er stor, med så mange mennesker samlet tæt indenfor.

»Med mindre de har en fantastisk udluftning, så er det et fantastisk sted at sprede smitte. Det er absolut - set ud fra et coronasmittet-synspunkt - ikke særlig hensigtsmæssigt,« siger Allan Randrup Thomsen.

Videoen fra The Dubliner har nu fået politiet til at gå ind i sagen, hvorfor de ikke kan kommentere på den enkelte video:

»Vi kommer til at kigget på videoen og forholdene omkring den. Derfor kan vi ikke kommenterer for nuværende på omstændighederne. Det er vigtigt at sige, at det er beværtningerne eget ansvar at overholde retningslinjerne, men det, synes jeg, de generelt er gode til,« siger politiinspektør ved Københavns Politi, Rasmus Skovsgaard.

Han understreger samtidig, at politiet er afhængige af, at folk anmelder sådanne situationer i øjeblikket, hvor de finder sted, så politiet kan komme og se på forholdene.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra ejerne af The Dubliner, men de har ikke vendt tilbage på vores henvendelser.