Smittetallene stiger støt, og det er med statsminister Mette Frederiksens ord 'nu, det gælder'.

Tirsdag præsenterede sundhedsminister Magnus Heunicke en række nye tiltag i Københavns Kommune og 16 andre nærliggende kommuner, og vi kan godt vænne os til større og større indgreb i hverdagen, hvis smitten igen skal under kontrol, forudser læge og tidligere direktør for Statens Serum Institut Niels Strandberg Pedersen.

B.T. har bedt ham komme med et bud på, hvilket efterår vi står over for, hvis smitten fortsætter med at sprede sig.

Nedlukninger

»Der er nok ikke nogen tvivl om, at det har en vis betydning for smitten, at skoler, efterskoler, gymnasier og uddannelser er åbne. Jeg tror ikke på, det kun er til festerne, smitten blandt de unge sker,« siger Niels Strandberg Pedersen, der henviser til, at der har været størst smittespredning i aldersgruppen 10 til 30 år.

Han mener derfor, det vil have en effekt på smittetrykket at lukke gymnasier og uddannelsesinstitutioner i en periode. Det samme med efterskoler, højskoler og muligvis også de ældste klasser i folkeskolerne.

»Det er relativt omkostningsfrit for samfundet, fordi de unges forældre kan fortsætte med at arbejde.«

Niels Strandberg Pedersen peger på, at en nedlukning af eksempelvis uddannelsesinstitutioner ikke behøver tage lang tid for at have en effekt.

Tidligere direktør for Statens Serum Institut, Niels Strandberg Pedersen, mener, at fester af enhver slags er udelukket det næste stykke tid. (Foto: Jeppe Michael Jensen/Scanpix 2011) Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Tidligere direktør for Statens Serum Institut, Niels Strandberg Pedersen, mener, at fester af enhver slags er udelukket det næste stykke tid. (Foto: Jeppe Michael Jensen/Scanpix 2011) Foto: Jeppe Michael Jensen

»Vi så i foråret, at nedlukninger er et meget effektivt våben mod smittespredningen, og man ville måske kunne nøjes med at lukke skoler og uddannelser ned i 14 dage til en måned.«

Mundbind

Niels Strandberg Pedersen kan godt forestille sig, at der vil komme krav om mundbind i supermarkeder, men han mener ikke, det vil være et afgørende værktøj til at begrænse smitten i samfundet.

»Jeg tror ikke, der er ret mange, der bliver smittet, når de går i butikker og handler, så jeg kan tvivle på, om det vil have en reel effekt. Det vil nok i højere grad være symbolsk,« siger Niels Strandberg Pedersen.

Niels Strandberg Pedersen mener ikke, at et krav om mundbind i for eksempel supermarkeder vil have en særlig stor effekt på smittespredningen. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Niels Strandberg Pedersen mener ikke, at et krav om mundbind i for eksempel supermarkeder vil have en særlig stor effekt på smittespredningen. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Forsamlingsforbud

»Det ville være naturligt at reducere antallet af kontakter igen, og man kunne forestille sig, at forsamlingsforbuddet kom et stykke længere ned på eksempelvis 25 personer,« siger Niels Strandberg Pedersen.

Restauranter og barer

Regeringen meldte tirsdag ud, at nattelivet lukker ned efter klokken 22 i København, og at man skal bære mundbind på barer og restauranter, men Niels Strandberg Pedersen mener, man med fordel kan gå længere end det.

Barer bør lukke ned i en kortere periode, mener Niels Strandberg Pedersen. På billedet ses politiet, der patruljerer i Aalborgs populære festgade Jomfru Ane Gade. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Barer bør lukke ned i en kortere periode, mener Niels Strandberg Pedersen. På billedet ses politiet, der patruljerer i Aalborgs populære festgade Jomfru Ane Gade. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Jeg synes, det vil være en rigtigt god ide at lukke ned for alle steder, der har udskænkning, i 14 dage til tre uger,« siger Niels Strandberg Pedersen.

Han peger på, at det er sværere at overholde afstandskravene på barer og lignende, mens risiko for smitte bedre kan begrænses på restauranter.

Fester

Fester er udelukket det næste stykke tid, mener Niels Strandberg Pedersen. Og det gælder både bryllupperne, konfirmationerne, fødselsdagene og privatfesterne.

»Det med at holde fester, hvor der både kommer ældre og yngre, det kan vi godt glemme. Jeg synes ikke, myndighedernes udmeldinger har været tilstrækkeligt klare på det punkt, og det bør de være,« siger Niels Strandberg Pedersen, der påpeger, at han personligt ikke ville holde en fest med den viden om smitte, han har.

»Risikoen for, at der er nogle, som bliver smittet og kan blive alvorligt syge, er simpelthen for stor,« siger han.

Teststrategien

Så længe smitten stiger i samfundet, er det også afgørende, at vi tester rigtigt, fortæller Niels Strandberg Pedersen.

»Det her med at blive testet bare for en sikkerheds skyld er det rene pjat, og det skal stoppes, for det overbelaster hele systemet og forlænger ventetiden på test for dem, der reelt kan være smittede,« siger Niels Strandberg Pedersen.

Coronatests skal reserveres til dem med symptomer og dem, der har været i kontakt med smittede, mener Niels Strandberg Pedersen. (Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix) Foto: Tim Kildeborg Jensen Vis mere Coronatests skal reserveres til dem med symptomer og dem, der har været i kontakt med smittede, mener Niels Strandberg Pedersen. (Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix) Foto: Tim Kildeborg Jensen

Han mener, test skal være forbeholdt personer med symptomer og personer, der har været i kontakt med en smittet.

Afslutningsvist peger Niels Strandberg Pedersen på, at det er vigtigt, vi handler tidligt frem for sent.

»Jo senere vi reagerer, desto sværere er det at få lukket ned for smitten.«