Da Amalie torsdag måtte hente sin datter i vuggestue, gik det op for hende, at efteråret kan gå hen og blive meget langt.

Beskeden, som Amalie og hendes datter blev sendt hjem med, var, at datteren var snottet, og at hun først måtte komme tilbage, når hun har været symptomfri i 48 timer, kan vise en negativ corona-test eller har været snottet i syv dage uden andre corona-symptomer.

»Jeg tror, at jeg pudsede hendes næse to gange den dag, og begge gange var der tale om to små klare dråber snot. Jeg er forundret, hvis dét er et symptom, der gør, at børn skal sendes hjem,« fortæller Amalie, der ikke ønsker sit efternavn frem af hensyn til sit barn.

Det siger Sundhedsstyrelsen som snotnæser Løbende næse uden andre symptomer er ikke typisk for corona. Sundhedsstyrelsen skriver følgende: 'De typiske symptomer ved begyndende og mild sygdom ligner almindelige symptomer på influenza og anden øvre luftvejsinfektion med feber, tør hoste og træthed. Andre tidlige, men mindre hyppige symptomer, kan bl.a. være hovedpine, muskelsmerter, ondt i halsen, kvalme, tab af smags- og lugtesans m.v. De fleste med mild sygdom oplever bedring i løbet af 3-7 dage og får ikke brug for lægehjælp.' 'Symptomerne kan variere fra person til person, og symptomerne, f.eks. om man har feber eller ej, kan ikke bruges til at udelukke, at man har COVID-19. Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for COVID-19. '

For som Amalie bemærker, vil det med stor sandsynlighed kunne gå hen og få store konsekvenser for ikke alene hendes barns trivsel, men også for forældre i hele landet, der er nødsaget til at blive hjemme fra arbejde på grund af en uskyldig snotnæse.

Står du i samme problemstilling som Amalie? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

»Jeg kan ikke se, hvordan min datter skal kunne få et godt vuggestueliv, hvis hun skal sendes hjem i tide og utide, og det er i virkeligheden det, der bekymrer mig mest,« siger Amalie, inden hun tilføjer:

»Og selv om jeg lige nu er arbejdssøgende, så er det svært at få dagligdagen til at hænge sammen, hvis hun bliver sendt hjem hele tiden med snotnæse. Min mand er i restaurationsbranchen, så han kan ikke holde fri, og jeg får frataget mine dagpenge, hvis jeg ikke møder i jobklubben og søger job.«

Derfor kan Amalie heller ikke se, hvordan det skal kunne hænge sammen for en familie med to arbejdende forældre, hvis vi går en tid i møde, hvor landets vuggestue- og børnehavebørn bliver sendt hjem i det øjeblik, næsen løber.

»Vi har fået en besked fra kommunen om, at et barn vil blive sendt hjem, hvis pædagogen skal pudse næse på barnet gentagne gange. Men det er jo så op til fri fortolkning for den enkle pædagog,« siger Amalie, der understreger, at det ikke er en kritik af pædagogerne.

»Det må være enormt svært for pædagogerne og den enkelte institution at navigere i det her,« tilføjer hun.

Gladsaxe Kommune bekræfter over for B.T., at en barn skal sendes hjem fra kommunernes dagtilbud, hvis næsen skal tørres gentagne gange, og tilføjer, at man har orienteret kommunens forældre om, at myndighedernes anvisninger tolkes således, at snotnæse ikke kan udelukkes som værende et symptom på coronavirus.

Derfor har man ud fra et forsigtighedsprincip taget de nødvendige forholdsregler, lyder det.

'Fuldstændig uholdbar situation'

Hos Forældrenes Landsorganisation, Fola, bliver man i øjeblikket kimet ned af forældre, der er bekymrede for det vinterhalvår, som vi går i møde.

Meget Få rettigheder som forældre Ifølge Mathias Staugaard Nielsen, der er advokat i fagforeningen Krifa, kan det være svært som forældre at få lovligt fravær fra sit arbejde, hvis ens barn er hjemsendt på grund af coronavirus. »Man står svagt som lønmodtager i forhold til at få lovligt fravær på sit arbejde i den situation,« siger han til Ritzau. På nogen arbejdspladser kan barnets første sygedag anvendes, også selv om barnet blot er hjemsendt, mens det på andre ikke er en mulighed. Og under alle omstændigheder vil en enkelt dag formentlig ikke være nok. Derfor kan det være en mulighed at bruge feriedage, eller måske holde fri uden løn. »Alternativt kan man aftale, at man skylder timerne og så arbejder i længere tid, når man vender tilbage,« siger Mathias Staugaard Nielsen til Ritzau.

Det fortæller organisationens formand, Signe Larsen.

»Folk er desperate, og de frygter de kommende måneder. Der er tale om en fuldstændig uholdbar situation, og der er samtidig radiotavshed fra regeringens side,« siger Signe Larsen.

Hun efterlyser, at der kommer nogle mere konkrete retningslinjerne for, hvornår et barn er sygt eller ej.

»Ellers må de gøre det muligt, at man kan teste børnene hver anden dag, og at der foreligger et svar inden for 24 timer. I de hårdest ramte kommuner må man vente op til fem dage, før et barn kan blive testet,« siger Signe Larsen, inden hun tilføjer:

»Og så må regeringen sikre forældrene en ret til at gå hjemme, hvis deres barn er hjemsendt,« lyder det videre.

Sundhedsstyrelsen oplyser i et skriftligt svar til B.T., at man er i færd med at kigge nærmere på området.

»Vi rådgiver selvfølgelige de enkelte sektorer, og derfor er vi også ved at se på området med smitte hos børn igen, og hvad der er af evidens for blandt andet at se, om der er kommet mere viden om symptomerne hos børn. Vi er desuden opmærksomme på, at når vi går ind i efterårssæsonen, så kan det betyde, at flere – både børn og voksne – vil blive forkølet og få andre symptomer, der kan minde om symptomerne på covid-19,' skriver overlæge hos Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg til B.T.