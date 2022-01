Januar er mørk og kold, og smittetallene slår rekorder dag for dag.

Der er måske mange, der kan genkende, at humøret bliver påvirket af vintervejret og corona-nyheder i et væk. Med andre ord er den mentale sundhed ikke i top.

Og derfor er to SDU-eksperter i mental sundhed kommet med deres bud på, hvordan man får vendt udviklingen og får bedre mental sundhed.

Det første råd handler om, at man skal holde kontakten med omverdenen.

»Det er afgørende for os mennesker at være sammen med andre, og mental sundhed er noget, vi skaber sammen,« siger Line Nielsen, der er post.doc. ved Statens Institut for Folkesundhed, og fortsætter:

»Det er forskningsmæssigt dokumenteret, at det styrker ens selvværd og oplevelse af mening at have gode sociale relationer.«

Det andet råd er, at vi skal huske at komme ud. På trods af restriktioner er det stadig muligt at gå en tur i naturen, og det har dokumenteret positiv effekt at være i naturen.

Og din gåtur i naturen kan du kombinere med det tredje råd. For det handler om, at vi skal skabe struktur i dagligdagen.

»Covid-19 gør det sværere at trække på vores sædvanlige hammel og gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt,« siger Malene Kubstrup Nelausen, der er videnskabelig assistent ved Statens Institut for Folkesundhed på SDU. Hun tilføjer:

»Og lige nu gælder det om at holde fast i netop de gode ideer og tiltag.«

Det fjerde råd handler om, at du holder dig mentalt aktiv. Det kunne for eksempel være at bage en chokoladekage, løse sudokuer eller lære et nyt sprog.

»Når vi holder os aktivt, føler vi os gladere og får lettere ved at løse dagligdagens udfordringer.«

Og så er vi ved enden. Det sidste råd handler om, at vi skal være klar på at række ud til andre. Rådet handler om, at vi skal huske personer i vores omgangskreds.

»Mentale helbredsproblemer er desværre ikke noget nyt. Tværtimod var tendensen – også før corona – at vi så stigende forekomst af dårlig mental sundhed; vi ser blandt andet dårligere trivsel blandt børn og unge, ligesom mange unge kvinder føler sig stressede,« siger Malene Kubstrup Nelausen og uddyber:

»Vi håber virkelig, at den ekstra bevågenhed omkring problemet varer ved og ikke bare bliver slukket, så snart vi vender tilbage til normalen igen.«