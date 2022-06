Lyt til artiklen

Corona er på vej op igen.

For risikoniveauet opjusteres til niveau 2 i Region Hovedstaden.

Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Det sker blandt andet på grund af stigninger i smitte og indlæggelser, som dog er fra et lavt udgangspunkt.

'Vurderingen er, at der er potentiale for lav sygdomsbyrde. I de resterende regioner fastholdes risikoniveauet på niveau 1,' skriver han.

I forbindelse med håndteringen af covid-19-pandemien, har regeringen og myndighederne udviklet et nationalt varslingssystem, så det er gennemsigtigt og forudsigeligt, hvilke værktøjer som typisk tages i brug for at håndtere epidemien.

På baggrund af den aktuelle risikovurdering fastsætter Epidemikommissionen det nationale og regionale risikoniveau på en skala fra 1-5.

Risikoniveau 1 afspejler et potentiale for meget lav sygdomsbyrde i den kommende periode. Risikoniveau 5 afspejler et potentiale for meget høj sygdomsbyrde i den kommende periode, eksempelvis ved udbredt smitte i store dele af samfundet, at sundhedsvæsenet er presset, og/eller at der er risiko for, at behandlingskapaciteten på sygehusene overstiges mv.

