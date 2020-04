Italien er ikke blot et af de lande i verden, som er allerhårdest ramt af coronakrisen og den frygtelige og dødelige sygdom covid-19, som har hærget det smukke og charmerende støvleland.

En meget stor del af den italienske økonomi er baseret på turisme, og milliarderne fosser simpelthen ud i denne tid.

Og sådan kommer det formentlig til at vare en rum tid endnu.

I hele EU står Italien for ikke mindre end 15 procent af samtlige turistovernatninger, hvilket kun er overgået af et andet meget stort turistland i Sydeuropa, Spanien, der er det sted uden for Danmark, som vi danskere helst foretrækker at holde ferie i.

Mens italienerne sørger, tæller deres døde og venter på bedre tider midt i den værste katastrofe-situation i landet siden 2. Verdenskrig, er der reelt ingen omsætning at tælle op for de tusindvis af hoteller, restauranter, listige små kaffebarer og mange verdensberømte turistattraktioner, som Italien byder på.

Landet er hjemsted for ikke færre end 54 steder på Unescos verdensarvsliste.

Men uanset hvor meget Colosseum i Rom, den antikke by Pompeji, Ponte Vecchio i Firenze, katedralen i Siena, kanalerne i Venedig eller det fremragende italienske køkken normalt trækker i turister fra hele verden, er der ingen som helst indkomst at hente i disse måneder.

»Det er en katastrofe. I marts blev turismen helt annulleret på grund af coronavirus, og det samme sker for april, hvor påsken jo også ligger. Det pludselige stop har bragt sektoren i knæ og påvirker alt inden for indkvartering og turisme i det hele taget,« lød det tidligere på ugen i en officiel udtalelse fra Vittorio Messina, som er præsident for turisterhvervet i Italien.

Allerede med udgangen af marts manglede der i forhold til et normalt år 10,5 millioner rejsende udefra til Italien.

Dermed skal indtægtstabet - bare indtil nu - tælles i milliarder af euro.

De i forvejen yderst strenge restriktioner i Italien gælder foreløbig frem til den 13. april. Men der er ikke mange, som tror, samfundet åbner op igen lige efter påske.

Antallet af ofre for covid-19 i Italien toppede den 27. marts, hvor der alene denne ene dag døde 919 mennesker.

Langt de fleste i den ekstremt hårdt ramte region Lombardiet, hvor Firenze er hovedstad, og hvor byen Bergamo var epicenter for den frygtede smitte og sygdom.

Siden er det, med enkelte afvigelser, gået gradvist nedad, så dødstallet nu ligger mellem 500 og 600 mennesker. Hver dag.

Netop Italien er også det land, vi danskere først fik strøget af listen over mulige rejsemål her i foråret og forsommeren.

Som følge af coronavirus valgte Spies, Danmarks største rejseselskab, allerede for en måned siden helt at lukke for salg af rejser til populære Italien.

»Der er ingen tvivl om, at den her situation er dybt, dybt alvorlig for vores forretning. Men præcis hvor alvorlig er det umuligt at sige noget om på nuværende tidspunkt. Sådan en krystalkugle har vi ikke,« siger Lisbeth Nedergaard, kommunikationschef i Spies, hvis største rejseland er Spanien.

Man kan sagtens gå ind på Spies' og andre rejseselskabers websites og bestille en rejse til for eksempel Italien i sommerens højsæson. Der er bare ikke ret mange, der gør det i øjeblikket på grund af uvisheden.

»Man behøver vist ikke at tage begge hænder op af lommerne for at tælle, hvor mange der i dag har været inde og booke til sommer,« som Lisbeth Nedergaard formulerer det.

Hun tilføjer dog med en vis optimisme:

»Det, der alligevel holder os travlt beskæftiget lige nu, er, at folk i stor stil ombooker til efterårs- og vinterrejser i stedet for sommerferien. En undersøgelse i vores rejsepanel, som har 4.000 medlemmer, viser, at tre ud af fire er parat til at flytte deres ferie til et andet tidspunkt. Så folk har bestemt stadig lyst til at rejse,« siger kommunikationschefen.

Statista Research Department, som er et tysk baseret analyseinstitut, har i sidste uge lavet en fremskrivning af tallene for turismen i Italien i forbindelse med coronavirus’ hærgen.

Statista Research har opstillet to scenarier.

I det ene, som er meget optimistisk, slutter lockdown’en af støvlelandet med udgangen af april. Hvis det scenarium bliver virkelighed, forventes hele Italien alene på turistområdet at tabe over fire milliarder euro - cirka 30 milliarder kroner.

Vel at mærke på helt kort sigt. Dertil kommer alle de afledte tab af, at turismen er slået til tælling.

I det andet opstillede scenarium varer lockdownen til og med juni måned. I givet fald forventer Statista Research et tab på kort sigt på minimum 7,7 milliarder euro. Eller lidt over 57 milliarder kroner.

Igen uden at tage de afledte effekter med i regnestykket.

Det italienske turistministerium anslår, at der som følge af coronakrisen bliver et fald i antallet af turister på 28,5 millioner mennesker i 2020.

De hårdest ramte regioner med hensyn til faldet i antal er Veneto og Lombardiet, hvor der i forhold til et normalt år ventes henholdsvis 4,6 millioner og 3,9 millioner færre.

Derefter følger Toscana og Lazio - sidstnævntes hovedby er Rom.

Toscana ventes for året at få et fald i antallet af turister på 3,3 millioner og Lazio på næsten 3 millioner.