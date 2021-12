Efter et mareridtsår i 2020 rammes restauranter og leverandører, der lever af danskernes appetit på julemad og druk, nu igen af coronavirus.

Denne gang er det ikke nedlukninger, men aflysninger på grund af krav om coronapas og forsigtighed hos blandt andet firmaer og offentlige institutioner.

Blandt andet har DR og TV 2 aflyst deres julefrokoster, ligesom mange firmaer og kommuner også holder sig på den sikre side og dropper julefrokosten.

Det mærker blandt andre Rasmus Kardyb, der er restauratør og ejer Limfjordens Hus i Glyngøre.

»Vi har oplevet en tendens de sidste tre uger, at der kommer færre gæster. Bookingerne står stille. Vi ser mange, der aflyser helt op til dagen. Især julefrokoster. I fredags gik vi fra 84 til 3 gæster. Det giver sig selv, at det rammer os på pengepungen,« siger Rasmus Kardyb.

Også Ove Nissen, der ejer Depot Svendborg og leverer øl til julefrokoster, mærker aflysningerne:

»Vi plejer at levere til Svendborg og Faaborg-Midtfyn kommuners julefrokoster. Det er begge aflyst. Min vurdering er, at vores omsætning er gået ned med 35 procent,« siger Ove Nissen.

Han har også et andet problem. De julefrokoster, der bliver gennemført, er for færre mennesker.

»Det betyder, at når vi når til januar, så brænder vi inde med en masse øl, som er usælgelige. Det drejer sig primært om julebryg. Vi kommer til at have mange paller, som ikke er noget værd i januar,« siger Ove Nissen.

»Det er pisseirriterende,« siger han.

En medlemsundersøgelse i Horesta, der er brancheorganisation for hoteller og restauranter, viser samtidig, at 30 procent af medlemmerne oplever aflyste julefrokoster.

»Det er i høj grad firmajulefrokoster, men det er også private arrangementer,« siger Annette Hyldebrandt, der er chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Horesta.

»Tendensen er, at hver gang der er et af de her corona-pressemøder, så oplever restauranterne aflysninger. Det skaber frygt. Det er et problem, når myndighederne siger, at det nok er en god idé ikke at drikke sig fuld og gå tidligt hjem. Det sender et signal om, at der igen er noget, vi skal være bekymrede over. Men det er helt trygt at tage til julefrokost,« siger Annette Hyldebrandt.

Lige nu er det sådan, at restauratørerne får kompensation, hvis de kan dokumentere en nedgang i omsætningen på 45 procent. Det vil Horesta gerne have ændret til 30 procent.

»Selvom jeg er med på, at regeringen ikke har lukket ned, så er konsekvenserne af den frygt, der er i befolkningen for coronavirus, at restauranterne oplever en stor nedgang i omsætningen. Det er kritisk her i julemåneden, hvor de skal tjene penge til at betale corona-regningen fra sidste år,« siger Anette Hyldebrandt.

Det er dog ikke over hele landet, at der er problemer. Den populære Restaurant Schønnemann i indre København fortæller, at der kommer aflysninger. Men:

»Vi får fyldt op igen, fordi vi har så mange på venteliste. Men vores restaurant her er hypet, så det afspejler ikke nødvendigvis den virkelighed, der er for andre restauranter.«

Claes Petersen, som er ejer af Restaurant Kronborg, der også ligger i det indre København, siger:

»I hverdagene har vi mange aflysninger. Det er typisk firmaer med deres udenlandske forretningsforbindelser, og dem er der ikke så mange af. Men i weekenderne er der gæster, der står på spring, hvis vi får afbud. Min vurdering er, at vi har en nedgang i omsætningen på 10-15 procent,« siger han.

»Så det er ærgerligt, men ikke kritisk.«