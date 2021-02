Seksårige Merle-Mathea havde glædet sig til at skulle tilbage i skole, efter hun og klassekammeraterne har været hjemsendt siden 21. dec. pga. stigende smitte med covid-19. Men allerede på skolens parkeringsplads måtte hun vende om.

»Hun blev skuffet, det var lidt en øv-oplevelse. For hun var jo meget opsat på at komme i skole igen. Hun havde stået tidligt op og havde selv været med til at smøre madpakke og pakket sin skoletaske,« siger Morten Marinus.

Hans datter, Merle-Mathea, går i skole i Snekkersten i Nordsjælland og har ligesom andre danske skoleelever ikke været i skole siden slutningen af december, men modtaget fjernundervisning hjemmefra.

Mandag morgen var skolen klar til at åbne for de mindste elever fra 0.-4. klasse, men allerede på parkeringspladsen blev eleverne mødt af en lærer, der fortalte, at der alligevel ikke blev noget fysisk fremmøde.

Det skyldtes et defekt fyr, som gjorde, at der kun var 12 grader indenfor. Med den lave temperatur kunne det ikke lade sig gøre at have hverken SFO eller skole åben.

»Det er jo desværre, hvad der kan ske. Det må vi leve med,« siger Morten Marinus.

Skolen regner med at kunne genåbne skolen onsdag, hvor fyret skulle være ordnet. Det betyder, at Merle-Marthea kun skal i skole tre dage i denne uge, inden det så er vinterferie fredag.

»Jeg tror faktisk gerne, hun ville have været i skole længere tid, hun har savnet sine kammerater meget, mens hun har været hjemme,« siger Morten Marinus.

Merle-Mathea sammen med sin far Morten Marinus. Foto: Privat. Vis mere Merle-Mathea sammen med sin far Morten Marinus. Foto: Privat.

Datteren og hendes kammerater har sommetider talt sammen online, når undervisningen var forbi, men det har været svært at lege ‘online’. Datteren har kun fysisk set en enkelt veninde fra skolen, som bor tæt på familien.

»Det er lang tid at være væk fra sine kammerater,« konstaterer faderen.

Merle-Mathea har tre ældre søskende, hvoraf de to på 11 og 12 år også har fået fjernundervisning og også trænger til at komme i skole.

»Det har fungeret godt med fjernundervisning, og vi er alle blevet bedre til det. Vi har nydt som forældre at være sammen med børnene og hjælpe især Merle-Mathea med skole opgaverne. Men børnene kan også let miste koncentrationen, når de er mange på online samme tid,« siger han.

Merle-Matheas forældre havde heldigvis begge fri mandag, så i stedet for, at datteren kom fysisk i skole mandag, tog hele familien en hyggedag sammen i det fri.