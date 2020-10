859 er registreret smittet med coronavirus det seneste døgn, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er det højeste antal, registreret i Danmark under coronakrisen.

Antallet af indlagte stiger med en til 125. Ud af de 125 er 18 på intensiv, og 13 af dem er tilkoblet en respirator, som hjælper dem med at trække vejret.

Yderligere tre coronarelaterede dødsfald er registreret. Det betyder, at det samlede tal er på 697.

I lyset af smittetallene siger Lars Østergaard, ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital, at det er vigtigt med en hurtig og effektiv indsats for at mindske smittespredningen.

- Det er jo tydeligt for enhver, at antallet af smittede vokser stort set dag for dag nu.

Han siger, at det er afgørende, at der bliver testet og smitteopsporet, når tallene stiger markant.

Derudover er det vigtigt at huske på de efterhånden kendte råd om afstand, håndsprit, at bruge mundbind, når det er påkrævet, og ikke at mødes for mange mennesker, understreger Lars Østergaard.

Statsministeriet har indkaldt til pressemøde klokken 18.30 om coronasituationen, og statsminister Mette Frederiksen (S) har på forhånd varslet nye restriktioner.

I andre lande i Europa har man taget strenge restriktioner i brug. Eksempelvis har man flere steder indført natligt udgangsforbud, eller at borgere så vidt muligt skal blive hjemme.

Så omfattende restriktioner tror Lars Østergaard dog ikke på bliver nødvendige.

- Vi har ikke i Danmark helt de samme tilstande, som man ser i andre lande. Men jo før man får sat ind, jo lettere bliver det at få vendt, siger han.