Folk, der måtte have købt de pågældende produkter, kan levere dem tilbage til købsbutikken eller kassere dem.

Der er en risiko for, at folk midt i morgenmaden kan finde metalstykker i deres cornflakes. Derfor bliver to slags cornflakes tilbagekaldt.

Det oplyser Crispy Food Nordic, der er Danmarks største producent af morgenmadsprodukter, i en pressemeddelelse.

Der er tale om Xtra Cornflakes og First Price Cornflakes. Begge poser har et indhold på et kilo.

Xtra Cornflakes bliver tilbagekaldt af Coop. Produktet er solgt i Kvickly, SuperBrugsen, DagliBrugsen, Fakta, Coop 365 og på hjemmesiden coop.dk.

Der er for Xtra Cornflakes vedkommende tale om varer, der har bedst før-datoerne 20. oktober, 21. oktober, 2. november, 3. november, 4. november, 11. november og 18. november. Alle datoer er for 2021.

First Price Cornflakes bliver tilbagekaldt af dagligvarekoncernen Dagrofa.

De er solgt i Meny, Spar, Min Købmand, Letkøb, Løvbjerg, enkelte butikker uden for kæder samt i butikker på Færøerne og Grønland. De har bedst før-datoen 16. november 2021.

Det er farligt at indtage metalstykker, og derfor opfordres forbrugere, der stadig måtte have morgenmadsproduktet hjemme, til at levere varen tilbage til den butik, hvor det er købt, eller til at smide det ud.

/ritzau/