Flere varianter af morgenmadsproduktet cornflakes bliver lige nu tilbagekaldt.

Årsagen er, at der er risiko for, at der kan være metalstykker i produktet.

Det oplyser Nakskov Mill Foods i tilbagekaldelsen, der er bragt på Fødevarestyrelsens hjemmeside fredag.

»Metalstykker i produktet gør, at produktet betragtes som farligt,« lyder det.

Helt konkret drejer det sig om to cornflakes-produkter.

Det første er 'X-tra Cornflakes', der sælges i pakker med et indhold af et kilo.

De potentielt berørte pakker har en holdbarhedsdato til: 20.10.2021, 21.10.2021, 02.11.2021, 03.11.2021, 04.11.2021, 11.11.2021, 18.11.2021.

De er blevet solgt i Kvickly, Super Brugsen, Dagli´Brugsen, Fakta, Coop 365 over hele landet – samt på Coop.dk/mad.

Det andet er 'First Price Cornflakes', der ligeledes sælges i pakker med et indhold af et kilo.

Denne pakke har en holdbarhedsdato til: 16.11.2021.

Den er blevet solgt i Meny, Spar, Min Købmand, Letkøb, Løvbjerg, samt enkelte butikker uden for kæde.

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne, der har købt morgenmadsproduktet, til at levere det tilbage til butikken, hvor det er købt, eller til at kassere det.