Copenhagen Pride undskylder dårlig kommunikation om en udmelding til samarbejdspartnere om Israel-Hamas-krigen.

Sådan lyder det i en intern mail torsdag, skriver kommunikationsmediet Kforum, som har set mailen. Det samme har TV 2.

I Copenhagen Prides oprindelige udmelding, som Berlingske beskrev 23. februar, stod der, at organisationen "står solidarisk med det palæstinensiske folk".

Derfor ville eventuelle samarbejdspartneres "engagement, investeringer og tilstedeværelse i Gaza" danne grundlag for, om der skal indgås et partnerskab.

Organisationen ville stille spørgsmål til alle kommercielle partnere om deres interesser og aktiviteter, lød det.

Det faldt ikke i god jord hos ligestillingsminister Marie Bjerre (V).

I begyndelsen af marts lavede hun et opslag på det sociale medie X, hvor hun delte Berlingske-interviewet med Copenhagen Prides forperson, Lars Henriksen. Hun kaldte det "grotesk".

- Jeg kommer ikke til at være med (i Copenhagen Prides arrangementer, red.), hvis de kræver, at samarbejdspartnere har bestemte holdninger til konflikten i Gaza, sagde hun efterfølgende til Ritzau.

Marie Bjerre mente, at det vil være bedst, hvis Copenhagen Pride helt dropper "at blande den her konflikt ind i priden".

Copenhagen Pride anerkender i den interne mail. at måden, der er blevet kommunikeret på, har været "utilfredsstillende". Det har medført "forvirring og nervøsitet blandt vores partnere og i offentligheden", skriver Pride ifølge medierne.

- Vi skulle have været mere åbne og direkte i vores dialog med jer, og det er vi kede af det, lyder det.

Ifølge Kforum er mailen en forløber for et onlinemøde mellem Copenhagen Pride og partnervirksomhederne klokken 12.00 torsdag.

Copenhagen Pride oplyser til Ritzau, at der kommer en pressemeddelelse senere på dagen. Ritzau forsøger at få en kommentar fra organisationens forperson.

/ritzau/