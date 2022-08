Lyt til artiklen

Hos Copenhagen Pride er man ikke tilfreds med pressens fokus på abekopper i forbindelse med det homoseksuelle miljø.

Berlingske har kontaktet foreningen for at høre, om man har særlige tiltag med henblik på at undgå spredning af abekopper, når Copenhagen Pride Week begynder lørdag.

Men indledningsvis vil Lars Henriksen, der er forperson for Copenhagen Pride, gerne gøre Berlingskes journalist opmærksom på sin utilfredshed.

»Samtidig med at vi forsøger at komme igennem med en saglig og udramatisk informationsindsats, undrer vi os over, at pressen er gået fuldstændig i selvsving over abekopper, og vi kan ikke se den dækning i andre lande. Så vi er meget forbavsede,« siger Lars Henriksen.

»Copenhagen Pride har i princippet ikke noget med abekopper at gøre, men samtlige journalister, der ringer op, vil udelukkende tale om det. Og vi har så meget andet på programmet,« siger Lars Henriksen.

Han mener, at den ifølge ham overdrevne pressedækning af sygdommen har helt urimelige konsekvenser.

»Det fører til, at vi får hadopkald og alt muligt andet, fordi pressen skaber en situation, som er uhensigtsmæssig, og som skaber en ubegrundet frygt hos nogle mennesker, som fører til stigmatisering,« siger Lars Henriksen.

Alle kan i princippet få abekopper, og virus skelner ikke mellem seksuel orientering, påpeger han.

»At gøre det til et spørgsmål om en bestemt gruppe kan skabe en falsk fornemmelse hos andre af, at det ikke kommer dem ved, og derfor kan det virke kontraproduktivt.«

Men gør I noget for at undgå spredningen af abekopper i forbindelse med Copenhagen Pride Week?

»Copenhagen Pride har i samarbejde med AIDS-Fondet udarbejdet informationsmateriale, som ligger på vores app og på vores hjemmeside,« siger Lars Henriksen.

Også ude i den fysiske verden – på barer og ved lokale arrangementer – vil der ligge foldere med information om abekopper, oplyser han.

»Vi anser ikke Copenhagen Pride Week som nogen specielt risikobetonet uge, hvor vi gør ekstra ting. Folk går også i seng med hinanden før og efter priden. Men vi synes selvfølgelig, at vi ligesom alle mulige andre i samfundet har en forpligtelse til at hjælpe med at oplyse fornuftigt om, hvordan man undgår at blive smittet, og hvordan man som smittet opfører sig ansvarligt.«

Du siger, at I ikke anser begivenheden for at være særligt risikobetonet. I Spanien har en lignende begivenhed tilsyneladende medført spredning af abekopper. Giver det – måske sammen med andre eksempler – ikke dig en grund til at frygte, at Copenhagen Pride også kan blive en spredningsbegivenhed?

»Nej, for på det tidspunkt, hvor den pride, du omtaler, fandt sted i Spanien, havde man dårligt nok opdaget, at abekopper var kommet til Europa. Der var dengang ikke nogen viden i befolkningen om sygdommen, og hvordan man skulle forholde sig. Så vi er et andet sted nu, og mit indtryk er, at folk er velinformerede.«

Tror du, at folk vil holde sig tilbage og ændre deres adfærd af frygten for abekopper i forhold til, hvad de gjorde sidste gang, der blev afholdt Copenhagen Pride Week?

»Jeg tror, at folk generelt har taget bestik af situationen. Men det gælder ikke specifikt for os, for Copenhagen Pride Week er jo ikke en sexfest.«

»Jeg anser situationen for at være ret udramatisk. Alle i befolkningen ved, at det her er i omløb, og har måske også ændret adfærd i det omfang, som det er nødvendigt, indtil de bliver vaccineret.«

Hvis der nu kommer en voldsom stigning i abekopper efterfølgende, og man kan lede det tilbage til jer, hvad vil du så tænke om det?

»Men det kan man ikke lede tilbage til os, for vi opfordrer ikke folk til at knalde vildt og inderligt eller bryde forskrifterne.«

Jeg mener ikke jer som forening, men hvad hvis Copenhagen Pride bliver en spredningsbegivenhed, ligesom koncerter har været det under coronapandemien?

»Jeg gider ikke rigtig svare på tænkte scenarier. Men jeg tror, at det er usandsynligt.«

Der har været kritik af, at Sundhedsstyrelsen har været længe om at træffe en beslutning om at udbrede vaccinen mod abekopper. Lars Henriksen havde gerne set en bredere vaccineindsats.

»Jeg synes, at det er ærgerligt, at man skal gennem en screeningsproces, men nu er vaccinen trods alt tilgængelig. Jeg vil ikke opfordre folk til at lyve, men man kan jo se, hvilke krav der er for at få vaccinen, og hvis man synes, at man har et behov, så må man sørge for, at opfylde dem,« siger Lars Henriksen.

